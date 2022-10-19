Диалог с Софьей Гюльбадамовой. О любви к музыке, Мендельсоне и работе с оркестром

Пианистка Софья Гюльбадамова. Фото: Евгений Евтюхов

В первом отделении пианистка, лауреат международных конкурсов Софья Гюльбадамова (фортепиано, Германия) исполнила избранные «Песни без слов» Ф. Мендельсона. Во втором отделении Симфонический оркестр Карельской филармонии под руководством дирижера, заслуженного артиста Карелии, Анатолия Рыбалко, представил Симфонию № 1 Й. Брамса. Соло в оркестре: лауреаты международных конкурсов Екатерина Исаева (скрипка), Анастасия Зелинская(флейта), Юрий Душевин(кларнет), заслуженная артистка Карелии Елена Кисель (гобой), Александр Федчишин (валторна).

Когда речь идет о такой дате, всегда ожидаешь подарок, чего-то удивительного и уникального. В сложное время, в котором мы живем,

музыка сама по себе прекрасна, она помогает на некоторое время забыть о напряженности, негативе и крайне нестабильной обстановки, которые царят в мире. Порой очень ценны не только исполнительские способности талантливой личности солиста, но и его желание и способность говорить о ценностях жизни: любви к музыке, творчеству, людям.

«Какая цветовая палитра, какая душа, какая техничность!» Именно так пишут о Софье Гюльбадамовой немецкие журналисты. Мне удалось взять интервью у пианистки. Диалог стал логичным продолжением концерта, который прошел в филармонии.

О музыке, сотрудничестве и Мендельсоне

– В Петрозаводске вы исполнили концерт, приуроченный к Международному дню музыки. Что вы вкладываете в понятие «любовь к музыке»?

– Любовь к музыке – это для меня вся моя жизнь.

– С чего началось сотрудничество с Симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии?

– Наше сотрудничество началось почти 10 лет назад. Пригласил меня еще Мариус Стравинский, а когда я приехала, то главным дирижером как раз стал Анатолий Рыбалко, и у нас с самого начала возникло полнейшее взаимопонимание – и музыкантское, и человеческое. В программе был чудный, поэтичный, нежно мною любимый фортепианный концерт Антонина Дворжака. Исполняется он редко, поэтому все выходы на сцену с ним – праздничные и памятные. Да еще и дата была особая – день рождения Филармонии! Я безмерно благодарна и за эту встречу, и за все концерты, которые довелось с тех пор сыграть. Их я бережно лелею в памяти и жду новых совместных выступлений!

– Софья, поделитесь вашими впечатлениями от концерта в Карелии. Как сложился диалог со слушателями, дирижером и оркестром? Каким в вашем понимании представляется успешный концерт?

– Я четко разделяю успех внешний и внутренний. Внешний понятен – бешеные овации, крики «браво» и тому подобные, безусловно, приятные проявления восторга публики. Для меня лично, однако, несравнимо важнее один бесценный индикатор возникновения диалога между музыкой и слушателями: полнейшая, звенящая тишина. Если бы только можно было донести до людей ощущение того, КАК она важна – тишина, которую ощущаешь каждой клеточкой своего существа, как во время игры, так и в первые моменты после того, как музыка отзвучала – она ведь еще не закончилась, она должна дожить свою жизнь в этой тишине! Начинающиеся сразу после последней ноты аплодисменты, или какие-то шорохи и звуки, разрушающие послевкусие от музыки, причиняют практически физическую боль. Но случаются восхитительные моменты полного единения, когда публика чувствует, что нельзя нарушать преклонение перед величием композитора даже малейшим шумом, и это огромное счастье. Если мне удается поймать это чувство, протянуть эту нить между собой и залом, то вот он – тот «внутренний» успех, который мне дороже всего.

Что касается нашего диалога с замечательным оркестром Карельской филармонии и его чудесным главным дирижером Анатолием Рыбалко, то это уже больше, чем просто сотрудничество. На сцене рядом со мной друзья, мы чувствуем друг друга, и эта поддержка и радость от совместного проживания музыки – самое прекрасное, что можно испытать при игре с оркестром. Мы – заодно. У меня нет чувства «экзамена», которое довольно часто возникает при сотрудничестве с оркестром, даже с уже знакомым. Причем на всех репетициях присутствует такое же интенсивное ощущение полной отдачи и это чрезвычайно ценно и важно.

– Как вы думаете, о чем сочинения Мендельсона, которые вы исполнили на петрозаводской сцене? Каково ваше личное отношение к музыке композитора?

– О, мое личное отношение к Мендельсону – нежное и трепетное! Его музыка неоднократно вытаскивала меня из такой тьмы, куда никакой другой свет не проникал. Мендельсон кристально чист душой, в высшей степени благороден, элегантен, совершенен и по форме, и по наполненности, он утешает и возвышает одновременно, и словно возрождает вновь. Роберт Шуман писал про Мендельсона, что он – «Моцарт 19-го века, самый светлый музыкант, который яснее всех видит противоречия времени и примиряет их друг с другом».

Когда у Мендельсона спросили, не скрываются ли за его «Песнями без слов» все же какие-то тексты, он ответил, что «музыка наполняет душу тысячью вещями безмерно лучшими, нежели слова». Поэтому то, что вкладывал композитор в свои произведения, во-первых, облечь в слова невозможно и, самое главное, не нужно, и помимо этого, гораздо ценнее, чтобы каждый из слушателей почувствовал что-то свое, очень личное и сокровенное, вместо какого-либо навязанного ему образа.

По моим наблюдениям, музыка Мендельсона недостаточно оценена. Интересно, что при жизни он был буквально самым исполняемым композитором, но после его смерти популярность его – при посильной «помощи» Вагнера – резко упала. «Начинание» Вагнера было продолжено в 1930-х годах 20-го века, когда пришедшие к власти нацисты запретили исполнение его музыки (как и многих других композиторов), снесли его памятник в Лейпциге в 1936 году. Но «рукописи не горят», гений прорастет сквозь все преграды, и хотя многих – прекрасных! – композиторов удалось на долгие годы запрятать в запасники музыкальной сокровищницы, откуда они начинают восставать порой лишь десятилетия спустя благодаря страстным подвижникам, неустанно пытающимся вернуть их несправедливо забытую музыку в концертные залы, то судьба Мендельсона, конечно же, значительно счастливее. И тем не менее, я зачастую сталкиваюсь с некой снисходительностью в отношении его наследия, дескать, хороший, конечно, композитор, но несколько «декоративный» и поверхностный. Как же это несправедливо и до какой степени не соответствует действительности! Давайте больше слушать Мендельсона! Счастья и света в жизни станет неизмеримо больше!