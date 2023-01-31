В Мурманске два фельдшера скорой помощи незаконно избавляли клиентов от похмелья на дому

Пока уголовное дело рассматривается, фельдшеры находятся под подпиской о невыезде. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух предприимчивых медиков, которые ставили капельницы на дому и лечили всех желающих от похмелья. Мужчин обвиняют по статье 234 УК РФ - «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта».

Так, 41-летний и 35-летний фельдшеры скорой помощи решили устроить себе дополнительный заработок. Без соответствующей лицензии в свободное от основной работы время они подыскивали северян, злоупотребляющих алкоголем, и предлагали им пройти курс лечения на дому с использованием сильнодействующего вещества. В свою очередь клиенты-алкоголики платили за услугу 7 тысяч рублей.

- Один из подсудимых заранее купил в Интернете крупную партию лекарственного препарата «Феназепам», хранил его дома и принимал заявки у людей на оказание наркологической помощи. Затем он звонил своему коллеге, который ставил капельницы, и передавал ему необходимые препараты. Заработок они делили между собой, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

В квартирах северян при обыске нашли более 1600 ампул с жидкостью общим весом 2 килограмма и около 3 тысяч таблеток феназепама. Сотрудники полиции также забрали у них медицинский штатив, иглы для инъекций и систему для переливания растворов.

Пока уголовное дело рассматривается, фельдшеры находятся под подпиской о невыезде. Им грозит штраф, принудительные работы либо до 8 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru