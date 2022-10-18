50 ребят из приемных семей Ковдорского района стали участниками проекта «Непростая тема»

Уже более года на территории Ковдорского района реализуется проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Фото: Радаев Виктор

Уже более года на территории Ковдорского района реализуется проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на формирование у подростков, находящихся в приемных семьях, социально одобряемого и безопасного поведения, а также на оказание помощи замещающим родителям. Организацией всей работы в районе занимаются сотрудники подразделения по сопровождению приемных семей: специалист по социальной работе Елена Сизова и психолог Наталия Кузнецова.

Более 50 ребят из приемных семей Ковдорского района вовлечены в различные мероприятия проекта. Фото: Радаев Виктор

О подростках из приемных семей рассказывает Елена Сизова: «У подростков из детского дома часто смазаны представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Часто это связано с тем, что ребенок с раннего детства сталкивается с жестоким обращением. Мораль ребенка формируется с опорой на взрослого, ребенок считает такое поведение нормой. Ему никто не объясняет, что так делать неправильно. Подросток начинает считать, что физическое, сексуальное насилие, а также оскорбления – это нормальная часть отношений между людьми. В итоге подростки сами начинают допускать насилие по отношению к другим, либо позволяют так относиться к себе. На наших встречах мы показываем подрастающему поколению, что общение может быть интересным, безопасным, поддерживающим, приободряющим. Когда молодые люди приходят к нам за советом, мы ценим это».

Более 50 ребят из приемных семей Ковдорского района вовлечены в различные мероприятия проекта – профилактические беседы с привлечением сотрудников различных учреждений и ведомств, интерактивные семинары, тренинговые занятия. Помимо этого, важной частью работы является оказание индивидуальной психологической помощи подросткам и приемным родителям.

На наших встречах мы показываем подрастающему поколению, что общение может быть интересным, безопасным, поддерживающим, приободряющим. Фото: Радаев Виктор

Психолог Наталия Кузнецова добавляет к сказанному: «У подростков из детских домов очень тяжело выстроить свою идентичность, потому что отсутствуют представления о самом себе, и ресурса для этого мало. Наша идентичность строится на основе представлений о своей семье. Ребенку из детского дома трудно построить позитивную идентичность, потому что представление о своих родителя, как правило, непривлекательное. К сожалению, система социальных учреждений для детей, оставшихся без родительского попечения, устроена так, что ребенок не получает обратной связи, а взрослый только регулирует поведение. Занятия, которые я провожу, позволяют подросткам формировать модель социально приемлемого поведения, учитывать различные гендерные роли».

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

Проект «Непростая тема» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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