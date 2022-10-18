Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 7:32

50 ребят из приемных семей Ковдорского района стали участниками проекта «Непростая тема»

Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Уже более года на территории Ковдорского района реализуется проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Фото: Радаев Виктор

Уже более года на территории Ковдорского района реализуется проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Фото: Радаев Виктор

Уже более года на территории Ковдорского района реализуется проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на формирование у подростков, находящихся в приемных семьях, социально одобряемого и безопасного поведения, а также на оказание помощи замещающим родителям. Организацией всей работы в районе занимаются сотрудники подразделения по сопровождению приемных семей: специалист по социальной работе Елена Сизова и психолог Наталия Кузнецова.

Более 50 ребят из приемных семей Ковдорского района вовлечены в различные мероприятия проекта. Фото: Радаев Виктор

Более 50 ребят из приемных семей Ковдорского района вовлечены в различные мероприятия проекта. Фото: Радаев Виктор

О подростках из приемных семей рассказывает Елена Сизова: «У подростков из детского дома часто смазаны представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Часто это связано с тем, что ребенок с раннего детства сталкивается с жестоким обращением. Мораль ребенка формируется с опорой на взрослого, ребенок считает такое поведение нормой. Ему никто не объясняет, что так делать неправильно. Подросток начинает считать, что физическое, сексуальное насилие, а также оскорбления – это нормальная часть отношений между людьми. В итоге подростки сами начинают допускать насилие по отношению к другим, либо позволяют так относиться к себе. На наших встречах мы показываем подрастающему поколению, что общение может быть интересным, безопасным, поддерживающим, приободряющим. Когда молодые люди приходят к нам за советом, мы ценим это».

Более 50 ребят из приемных семей Ковдорского района вовлечены в различные мероприятия проекта – профилактические беседы с привлечением сотрудников различных учреждений и ведомств, интерактивные семинары, тренинговые занятия. Помимо этого, важной частью работы является оказание индивидуальной психологической помощи подросткам и приемным родителям.

На наших встречах мы показываем подрастающему поколению, что общение может быть интересным, безопасным, поддерживающим, приободряющим. Фото: Радаев Виктор

На наших встречах мы показываем подрастающему поколению, что общение может быть интересным, безопасным, поддерживающим, приободряющим. Фото: Радаев Виктор

Психолог Наталия Кузнецова добавляет к сказанному: «У подростков из детских домов очень тяжело выстроить свою идентичность, потому что отсутствуют представления о самом себе, и ресурса для этого мало. Наша идентичность строится на основе представлений о своей семье. Ребенку из детского дома трудно построить позитивную идентичность, потому что представление о своих родителя, как правило, непривлекательное. К сожалению, система социальных учреждений для детей, оставшихся без родительского попечения, устроена так, что ребенок не получает обратной связи, а взрослый только регулирует поведение. Занятия, которые я провожу, позволяют подросткам формировать модель социально приемлемого поведения, учитывать различные гендерные роли».

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов.

Проект «Непростая тема» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

КАРТИНА ДНЯ