Сформировать резерв и помочь тренерам. В Мурманске впервые проводят уникальное тестирование спортсменов

Всего за 4 дня тестирование пройдут 40 заполярных спортсменов. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманском центре спортивной подготовки четыре дня будет максимально жарко. Там спортсмены в поте лица и под пристальным вниманием специалистов проверяют, на что они способны. На тренажерах, специально привезенных из Москвы, они демонстрируют свою силу, выносливость, устойчивость к гипоксии и ряд других показателей. Рассказываем, для чего это нужно.

На пределе возможностей

Заполярные спортсмены первыми в России проходят тестирование своего функционального состояния. Тесты проводят в мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета в Долине Уюта, они призваны определить аэробную и скоростно-силовую подготовленность северян.

- Сейчас мы тестируем спортсменов, которые занимаются лыжными гонками, биатлоном, легкой атлетикой. Такое тестирование является помощником в работе тренера: оно подскажет, сколько и какую нагрузку давать, когда нужно отдыхать подопечным, - поделился директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

На фоне снятых показателей можно будет определить эффективность работы тренеров. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Каждый аппарат снимает показатели той или иной стороны спортивной подготовки. Например, определяются уровень гипоксического воздействия, силовые, анаэробные параметры.

Спортсмены, которые участвуют в «испытаниях», проходят весь набор тестов. Начинается все с легкого - измерения антропометрических данных (рост, вес, костная и мышечная масса тела, количество воды в организме). Затем идет этап психофизиологии. Спортсмен выполняет два теста на скорость реакции – простую и сложную, а также тест на устойчивость к гипоксии на искусственном гипоксикаторе, что немаловажно, учитывая, что на Севере чувствуется нехватка кислорода.

- Далее идут нагрузочные тесты – прыжковые и изометрическая тяга. В первых мы фиксируем высоту прыжка в трех видах, координацию. А в изометрической тяге – с какой силой спортсмен выполняет упражнения. Затем идут тесты на взрывную силу. Последнее тестирование - на выносливость, с газоанализатором. Оно самое сложное. Спортсмен показывает свои возможности на велоэргометре, где мы смотрим на потребление им кислорода, выделение углекислого газа, вентиляцию легких, пульс. Тест выполняется до отказа, пока человек сам не скажет, что больше не может. Это показывает предел возможностей, - рассказала «КП»-Мурманск» ведущий специалист Инновационного центра ОКР Полина Арефьева.

Есть норма, характерная для каждой квалификации и возраста спортсмена. По результатам станет известно, где спортсмен отстает, в чем преобладает. А тренеры на основании этих параметров выстраивают затем свою программу. В том числе на фоне снятых показателей можно будет определить эффективность тренерского состава.

Мурманск стал первым городом, где проходит апробация тестирования. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Повтор через полгода

Почему же первой для проведения тестов выбрали Мурманскую область? Дело в том, что генеральный директор Инновационного центра Олимпийского комитета России, заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин вспомнил о своей малой родине – он родился и вырос в Мурманске, поэтому и решил привезти оборудование сюда. У нас начинается апробация тестирования.

Раньше такая система была доступна только национальным сборным командам страны, площадки есть в Москве, Сочи и Кисловодске. А нынешняя ситуация, когда Россию отлучили от международной спортивной арены, заставляет обратить внимание на подготовку спортивного резерва.

- Вопрос о том, что нужно задуматься о необходимости работать с региональными сборными, давно витал в воздухе, а мировые события позволили ускорить этот процесс, - пояснил Александр Грушин.

Один из самых сложных тестов - на выносливость организма. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Олимпийский комитет будет ориентироваться на регионы, где есть возможность закупить дорогостоящее оборудование, которые в этом заинтересованы, и постарается помочь. Например, один только велоэргометр стоит 5 миллионов рублей - потянуть может не каждый.

В Мурманске тестирование будет идти в течение четырех дней - с 24 по 27 января. Всего свою подготовку покажут 40 мурманских спортсменов, а первые результаты тренерам отправят спустя несколько дней.

Директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко надеется, что через полгода удастся повторить такое тестирование, с привлечением конькобежцев, велосипедистов. И к тому времени уже станет понятно, каковы результаты и как тренеры используют полученные данные в тренировках.

Возможно, региональные команды для тестирования будут отправлять в Москву.

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