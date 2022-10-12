Segezha Group осваивает Севморпуть

Леонид Сабиров, руководитель направления проектной работы дирекции по логистике ПАО «Сегежа Групп» и Ирина Деринская, главный эксперт отдела логистики и продаж ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" г. Санкт-Петербург. Фото: Segezha Group

9 октября из порта Санкт-Петербург Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») отправила первый груз в порты Китая уникальным российским атомным лихтеровозом «Севморпуть» по Северному морскому коридору. Впервые карельская бумага отправлена севморпутем в Китай. Китайским партнерам доставят крафт-бумагу – высококачественную продукцию из древесины северных пород, выпускаемую Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.

Уникальный российский атомный лихтеровоз «Севморпуть». Фото: Segezha Group

«Севморпуть» – единственное в мире успешно действующее ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Это самый крупный по водоизмещению лихтеровоз (лихтер – разновидность баржи). Он свободно идет во льдах толщиной до 1 метра. Судно создавалось специально для использования на Северном морском пути. В настоящее время оно принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию «Атомфлот».

Северный морской коридор – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Это перспективная альтернатива маршрутам через Суэцкий канал в порты Восточной и Юго-Восточной Азии. Segezha Group принимает активное участие в налаживании регулярных транзитных контейнерных перевозок по этому транспортному коридору.

Контроль за отправкой груза - совместная работа Дирекции по логистике ПАО «Сегежа Групп», Службы логистики Сегежского ЦБК, Октябрьской ЖД и экспедитора ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт". Фото: Segezha Group

«Мы заинтересованы в развитии новых конкурентоспособных логистических маршрутов и принимаем в их загрузке самое деятельное участие. Наряду с международным транспортным коридором «Север-Юг» Северный морской коридор значительно расширит возможности международного сотрудничества российских экспортеров, позволит укрепить конкурентные преимущества российских производителей лесной продукции. Одновременно мощный стимул к развитию получит отечественное высокотехнологичное кораблестроение, российский торговый атомный флот», - уверен Андрей Юдин, директор по логистике Segezha Group.

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