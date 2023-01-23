Обеспечьте ребенку достойное будущее: в Мурманске открыт весенний набор в детскую IT-академию

В Компьютерной академии ТОР в городе Мурманске детей перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Фото: «Компьютерная академия TOP».
С января Компьютерная академия ТОР открыла весенний набор в Малую компьютерную академию. Программа для детей 7–8 лет рассчитана на два года и представляет собой симбиоз развивающих занятий, навыков полезной работы за компьютером и логического мышления. А дети от 9 лет научатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна и робототехнике.
IT-индустрия постоянно меняется. Ежегодно в ней появляются все новые и новые направления: 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность и т. д. Безусловно, за ними будущее и они будут определять реальность нашего мира.
В Компьютерной академии ТОР в городе Мурманске детей этим перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Занятия проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.
Доступны две программы обучения:
- программа «Первый шаг» - для детей в возрасте 7-8 лет;
- «Малая компьютерная академия» для двух возрастных групп - 9-12 лет и 13-14 лет.
Поступив в академию, ваш ребенок:
- познакомится с языками программирования;
- научится создавать собственные компьютерные игры;
- пройдет практические семинары по цифровому дизайну;
- научится создавать свои сайты;
- будет конструировать, программировать роботов;
- получит опыт фото- и видеосъемки и профессиональной обработки;
- потренируется в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога;
- освоит курс финансового и управленческого менеджмента и многое другое.
Компьютерная академия ТОР — один из крупнейших провайдеров IT-образования в мире. Здесь обучают как взрослых, так и детей: уникальные программы разработаны с учетом особенностей восприятия ребят разного возраста, от 4 до 15 лет.
Получить более подробную информацию, а также записаться на индивидуальное собеседование и прохождение вступительного тестирования можно по телефону +7 (8152) 21-52-72, в группе «ВК» или в самой академии по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3, к. 1.
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