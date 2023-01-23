Обеспечьте ребенку достойное будущее: в Мурманске открыт весенний набор в детскую IT-академию

В Компьютерной академии ТОР в городе Мурманске детей перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Фото: «Компьютерная академия TOP».

С января Компьютерная академия ТОР открыла весенний набор в Малую компьютерную академию. Программа для детей 7–8 лет рассчитана на два года и представляет собой симбиоз развивающих занятий, навыков полезной работы за компьютером и логического мышления. А дети от 9 лет научатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна и робототехнике.

IT-индустрия постоянно меняется. Ежегодно в ней появляются все новые и новые направления: 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность и т. д. Безусловно, за ними будущее и они будут определять реальность нашего мира.

В Компьютерной академии ТОР в городе Мурманске детей этим перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Занятия проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Доступны две программы обучения:

- программа «Первый шаг» - для детей в возрасте 7-8 лет;

- «Малая компьютерная академия» для двух возрастных групп - 9-12 лет и 13-14 лет.

Поступив в академию, ваш ребенок:

- познакомится с языками программирования;

- научится создавать собственные компьютерные игры;

- пройдет практические семинары по цифровому дизайну;

- научится создавать свои сайты;

- будет конструировать, программировать роботов;

- получит опыт фото- и видеосъемки и профессиональной обработки;

- потренируется в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога;

- освоит курс финансового и управленческого менеджмента и многое другое.

Компьютерная академия ТОР — один из крупнейших провайдеров IT-образования в мире. Здесь обучают как взрослых, так и детей: уникальные программы разработаны с учетом особенностей восприятия ребят разного возраста, от 4 до 15 лет.

Получить более подробную информацию, а также записаться на индивидуальное собеседование и прохождение вступительного тестирования можно по телефону +7 (8152) 21-52-72, в группе «ВК» или в самой академии по адресу: г. Мурманск, ул. Папанина, 3, к. 1.

Реклама. АНО ДПО «Академия ТОП филиал Мурманск».

Лиц. № 041186 ДОНМ.

LjN8K2mkr

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru