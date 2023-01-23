Питер – лидер. «Золото» окружного первенства по лыжным гонкам уехало из Кировска в северную столицу

На пьедестале по итогам соревнований оказались лыжники из Санкт-Петербурга, Республики Коми и Архангельской области. Фото: ПАО «ФосАгро»

Участниками соревнований, которые продлились почти неделю, стали сто спортсменов из десяти регионов Северо-Запада России. Несмотря на юный возраст (участникам первенства было 17-18 лет) у каждого из них за спиной уже есть серьезный опыт спортивной борьбы и багаж побед. Иными словами, уровень соревнований – вполне взрослый.

Однако для администрации лыжного комплекса «Тирвас» и спорткомплекса «Горняк», в ведении которого он находится, окружное первенство стало еще более серьезным испытанием. По словам директора СОК «Горняк» Антона Трушенко, оно стало генеральной репетицией финала Кубка России по лыжным гонкам, который пройдет здесь в начале апреля. В преддверие этого события, по словам Антона Сергеевича, администрации лыжного комплекса предстоит опробовать новое оборудование, отработать маршруты движения спортсменов и зрителей, отточить навыки волонтеров и слаженность работы специалистов лыжного комплекса. Именно это и происходило за кулисами первенства СЗФО – под внимательным наблюдением технического делегата ФЛГР Игоря Беломестнова.

Спортсмены отметили качество подготовки трасс в «Тирвасе». Фото: ПАО «ФосАгро»

«Трассы в «Тирвасе» всегда хорошие»

К сожалению, домашний снег не смог помочь команде Мурманской области, почти половина которой состояла из спортсменов из Кировска и Апатитов, в борьбе за «золото» первенства. Наша команда в итоговой таблице состязаний расположилась лишь на шестой позиции. В лидеры же вышли лыжники из Санкт-Петербурга – им и досталось «золото» командного зачета первенства. На втором месте оказалась команда Республики Коми. На третьем – команда Архангельской области.

Однако, так или иначе, подавляющее большинство спортсменов остались довольны кировским «Тирвасом». Это касается как качества подготовки трасс, так и уровнем организации соревнований.

- Трассы в «Тирвасе» всегда хорошие, качественно подготовленные, - говорит Дарья Попова, член сборной команды Карелии. - Организация соревнований отличная, все прекрасно. Бежать сегодня было тяжеловато. Это первая из серии гонок, раскататься только предстоит, плюс мне лучше дается классический стиль.

С тем, что трассы в Хибинах непростые, согласны и спортсмены из Мурманска.

– Трассы тяжеловатые, я бегу гонку в «Тирвасе» во второй раз. Десяточка пока дается тяжело, но в целом полегче, чем в прошлый раз. Подготовка трассы хорошая, погода порадовала теплом, - отметила Екатерина Оливенко из столицы Заполярья.

Финал Кубка России пройдет именно в Кировске. Фото: ПАО «ФосАгро»

«Мелочей в этом деле нет»

Кстати, именно участники первенства СЗФО стали первыми, кто в режиме соревнований опробовал новые участки трасс лыжного комплекса «Тирвас». Их минувшим летом построили специалисты СОК «Горняк» при участии Кировского филиала АО «Апатит» и компании «ФосАгро». В результате протяженность лыжни в «Тирвасе» выросла более чем втрое – до 13,5 километров. Уже в ноябре новые участки трасс получили сертификат Федерации лыжных гонок России. В апреле здесь же пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам, для участия в котором в Кировск съедутся сильнейшие российские спортсмены.

Ход подготовки к соревнованиям члены оргкомитета обсудили на совещании, которое состоялось в Кировске в дни проведения первенства СЗФО. В нем приняли участие как представители ФЛГР и СОК «Горняк», так и компании «ФосАгро», которая намерена оказать содействие в проведении главных стартов сезона. По словам заместителя генерального директора компании «ФосАгро», вице-президента Федерации лыжных гонок России Валерия Фёдорова, участие компании в подготовке к финалу Кубка России станет всесторонним.

– Мелочей в этом деле нет, и мы сделаем все, чтобы принять участников соревнований с традиционным кировским гостеприимством, – подчеркнул Валерий Федоров. – Финал Кубка России – главный лыжный старт.

По словам Валерия Фёдорова, тот факт, что финал Кубка России пройдет именно в Кировске, крайне значим для ФосАгро. Развитие спортивного и горно-туристического кластера в Хибинах – один из ключевых социальных проектов компании. В части развития горнолыжной инфраструктуры усилия ФосАгро уже отмечены победой курорта «Большой Вудъявр» в номинации «Лучший горнолыжный курорт СЗФО» Национальной премии «Горы России». На очереди – лыжи беговые. В беседе с журналистами Валерий Фёдоров подчеркнул, что цель компании – сделать все для того, чтобы лыжный комплекс «Тирвас» попал в календарь официальных тренировок сборной России по лыжным гонкам.

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