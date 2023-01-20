Устроили страшные 90-е. В Кировске группа рэкетиров похитила предпринимателя и его коллегу ради полумиллиона рублей в месяц

Участникам ОПГ грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Похитили людей посреди бела дня, били, угрожали и вымогали деньги… Все это про группу из пяти кировчан в возрасте от 28 до 43 лет, которые сейчас заключены под стражу. Похоже, что в Кировск вернулись 90-е.

23 апреля 2020 года предприниматель, занимавшийся ремонтом и строительством в городе горняков, подвозил своего подчиненного до дома на улице Олимпийской. Как только последний вышел из машины, на него набросилась группа вооруженных мужчин, которые с пистолетами в руках стали угрожать ему расправой. Рэкетиры жаждали денег, поэтому похитили северянина и самого предпринимателя, угнав при этом автомобиль, в котором они ехали. Все их действия были заранее спланированы.

Для вымогательства желаемых сумм мужчин привезли в квартиру, где их удерживали около суток без еды, избивая и угрожая убийством. Похитители требовали выплачивать им каждый месяц по полмиллиона рублей, а иначе мужчинам не дадут нормально работать в городе. Напуганные и изморенные кировчане пообещали взять кредит и отдать деньги, а преступники, подумав, что такой вариант их вполне устраивает, покинули место преступления и отпустили заложников.

Однако северяне все же не стали идти на поводу у своих похитителей - сразу после случившегося они обратились в полицию.

- Пара злоумышленников успела уехать в Калининград и Сочи, что осложняло расследование, но всех в итоге задержали. Сами участники ОПГ до конца свою вину в преступлениях не признали, заняв оборонительную позицию и рассказывая, что пострадавшие их оговаривают. Но несмотря на это доказательственная база была собрана, - отметил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области Никита Киселев.

Остальных трех рэкетиров поймали по их месту жительства в Кировске. При обыске в их квартирах и автомобиле одного из злоумышленников правоохранители обнаружили пистолет и боеприпасы, а также наркотики и психотропные вещества, которые они приобрели для личного использования.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело в отношении пятерых кировчан направлено в Кировский городской суд. Они обвиняются в совершении преступлений по ряду статей - ч. 2 ст. 126 (похищение людей с применением насилия и оружия), ч. 2 ст. 163 (вымогательство с применением насилия в крупном размере), ч. 4 ст. 166 (угон транспорта с применением насилия), а также по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотиков), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

- В Кировско-Апатитском районе в год совершения преступления это было первое такое уголовное дело со столь большим спектром уголовных статей, - подчеркнул прокурор отдела по надзору за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области Сергей Илларионов.

К слову, за плечами большинства злоумышленников уже имелся богатый преступный багаж с набором тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе двое из них были судимы за убийство. А самые молодые участники ходили по клубам и пьяными устраивали дебош. Так, один пытался облить горючей смесью и поджечь охранника.

Теперь участникам ОПГ грозит до 12 лет лишения свободы с дополнительными видами наказаний в виде штрафа и ограничения свободы либо без таковых.

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