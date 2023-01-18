спектакль « Мой отец — Марис Лиепа» на сцене Музыкального театра РК. Фото: Наталья Шарай

14 января на сцене Музыкального театра был представлен гала-спектакль «Мой отец – Марис Лиепа». Сценарий создан дочерью выдающегося советского артиста балета Илзе Лиепой.

Советская и российская балерина создала из текстов книги Мариса Лиепа «Я хочу танцевать сто лет» уникальные драматические отрывки: «Наш спектакль не только о жизни Великого артиста. Наш спектакль о сложном, но прекрасном мире танца и балета, ведь балет – это национальное достояние России. Вместе с нашим героем мы проследим, как научиться следовать за своей мечтой и добиваться совершенства, как найти свое призвание в жизни. И все это мы расскажем языком танца!»

Начиная с детского возраста и заканчивая чтецким материалом из воспоминаний зрелого, уже признанного артиста Мариса Лиепы, его дочь и именитая балерина проживает судьбу своего отца. Она создает яркие, драматичные образы: и дерзкого амбициозного мальчика Мариса Лиепы, и мудрого, глубокого, выдающегося артиста своей эпохи.

Спектакль соткан из кинозаписей с Марисом Лиепа и его прославленными партнерами, фотографий семейного альбома, а также танцевальных номеров артистов Мариинского, Большого и Михайловского театров, исполнивших балетные партии (из произведений «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Кармен – сюита») на музыку С. Прокофьева, А. Дворжака, Л. Минкуса, Ж. Бизе – Р. Щедрина ). Хореографические произведения были исполнены Марисом Лиепой при жизни артиста, либо посвящены его творчеству.

Илзе Лиепа проникновенно и драматически оправданно выразила свою любовь и благодарность к Марису Лиепа, своему отцу и блистательному артисту. Она говорит о нем, танцует и зачитывает отрывки из книги и неопубликованных воспоминаний, отразив в каждой из вех в биографии отца дух времени и его отношения к людям и профессии.

В финале спектакля Илзе Лиепа возлагает цветы к фотографии великого артиста. Это сценическое действо стало творческим и человеческим актом в знак благодарности своему отцу. Это стало метафорой, говорящей о том, что Марис Лиепа – признанный творец, любимый и почитаемый своими поклонниками и артистами мира балета по сей день.