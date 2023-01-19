Колет, как иголками, и мешает дышать: Что делать, если провалился под лед

Спасатели МЧС показали, как действовать, если провалился под лед. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Переход (переезд) по льду запрещен», - гласит надпись на ярко-красной табличке на берегу Семеновского озера в Мурманске. На нее смотрят далеко не все, ведь на этом водоеме обычно самый крепкий лед, и мурманчане привыкли использовать его как пешеходную зону. Насколько опасной может быть такая беспечность – в нашем материале.

- Зимняя одежда в основном мембранная, из пуха и синтепона - материалов, которые достаточно быстро впитывают в себя воду и дают дополнительные 10-15 килограммов к весу, если ты провалился под лед. И если у человека нет отличной физической подготовки, то это может стать опасным, - рассказывают спасатели МЧС России по Мурманской области.

Замеры толщины льда проходят еженедельно. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

На Семеновском озере они провели мастер-класс для журналистов, чтобы показать, как трудно зимой выбраться из воды. Ничего общего с тем, как вылезать из того же бассейна, нет: бортик чаши и кромка льда - вещи несопоставимые.

Трудностей, с которым сталкиваются люди в ледяной воде, много. Как рассказал председатель Мурманской городской общественной организации Александр Рожков, если организм не подготовлен к резкому перепаду температур (сами «моржи» регулярно закаливаются, а перед погружением обязательно разогревают мышцы зарядкой), то наступает спазм, из-за которого человек буквально перестает на некоторое время дышать. Добавьте к этому холод, который колет кожу, словно иголками, и от которого пальцы моментально становятся непослушными. Но самый главный враг в эти минуты – паника.

Хорошо, если в этот момент поблизости окажутся люди и бросятся на помощь. К слову, если вы сами видите тонущего человека, то не бегите к нему – лед может проломиться и под вами. Самое безопасное и для себя, и для попавшего в беду – ползти по льду. Ни в коем случае нельзя приближаться к воде – останьтесь на безопасном расстоянии, тонущему же бросьте веревку.

Если вы спасаете того, кто провалился под лед, то подползайте, а не подходите к полынье. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А если вокруг никого и рассчитывать можно только на себя?

- Хватайтесь за кромку льда и раскачивайте свое тело, как поплавок, чтобы вода помогла вытолкнуть вас: погружайтесь и рывком подтягивайтесь вверх. Учитывайте, что кромка льда обычно тонкая, поэтому лучше постараться доплыть до места, откуда вы пришли – там лед вас выдержал. Если позволяет физическая подготовка, закидывайте ноги на лед, а если у полыньи есть угол, то можно развернуться к нему спиной, раскинуть руки и, опираясь на лед, тащить себя вверх. Если удалось выбраться из воды, то не садитесь, а ложитесь на поверхность, чтобы лед снова не проломился, и перекатывайтесь как можно дальше от воды - так вы создаете максимальную площадь соприкосновения со льдом. Не опирайтесь на локти и колени! – поясняет спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Александр Мандрусов.

Рыбаки обычно берут с собой самоспасы, которые представляют из себя два штыря, скрепленные веревкой. Ими человек цепляется за лед. Самоспасы вешают на шею, чтобы в момент беды было удобно вытащить.

Журналисты смогли сами попробовать выбраться из ледяной воды, для этого на них надели специальные гидрокостюмы. Но даже в них задача оказалась сложной. И через защитный материал чувствуешь холод, а разум пытается справиться со страхом и инстинктом самосохранения, который говорит тебе, что темнота в проруби, куда не проникает дневной свет, не сулит ничего хорошего.

Даже в специальных костюмах выбраться из воды сложно. В этом журналисты убедились на личном опыте. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Двигаться в костюме тяжело, думается, что в намокшей одежде это еще сложнее. Не сразу вспоминаешь, что надо делать, а ведь вокруг было много спасателей, понимание, что ты в безопасности. В условиях не учений, а настоящей беды побороть панику, страх и вспомнить правильные действия будет очень сложно. Руки скользят по льду, зацепиться не за что, а лед еще может больно порезать. Те журналисты, кто смог выбраться из озера, тяжело дышали, лежа на спине.

Опасность скованных водоемов еще и в том, что во многих есть подледные течения, они будут тащить человека с поверхности под лед, и это одна из самых сложных ситуаций, в которых могут оказаться люди. Выбраться самому в таком случае крайне сложно, а счет идет буквально на минуты, которых может не быть у провалившегося. Поэтому спасатели советуют запомнить, как правила перехода дороги или таблицу умножения: одному на лед выходить нельзя. Лучше длинный путь в обход, чем короткий по озеру. Да и рыбалка в одиночестве – это опасно.

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