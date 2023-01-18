Есть вопрос! Ответят журналисты

Тематическая игра объединила журналистов разных редакций и форматов. Фото: Ангелина Корнеева

Сначала было слово – печатное. 13 января 1703 года увидел свет первый выпуск газеты «Ведомости», редактором которой стал сам Петр I. По этой дате в России был утвержден День российской печати. К празднику при поддержке «Комсомольской правды»-Мурманск» прошел квиз «Особое мнение», участниками которого стали также журналисты и сотрудники пресс-служб.

Даже если перед игрой кто-то открыл учебники по журналистике или нашел университетские конспекты, это помогло мало. Конечно, освежить в памяти, когда был принят закон «О средствах массовой информации», не мешало, но многие вопросы стали неожиданными. Так, например, многие писатели работали в газетах и журналах, а по их творчеству можно найти много интересных фактов.

Участие в игре также приняли сотрудники различных пресс-служб. Фото: Ангелина Корнеева

- СМИ часто освещают различные праздники, но 13 января мероприятия проходят редко. Поэтому наш коллектив решил, что можно самим создать праздник. А так как журналисты и сотрудники пресс-служб – люди эрудированные, то хотелось, чтобы они провели этот день не только весело, но и интеллектуально. Обычно журналисты задают вопросы, а тут все вышло наоборот - и ответ не всегда было просто найти! Для нас это не первый опыт организации мероприятий, в том числе квизов, но все равно было волнительно и очень интересно, - отметила редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

В 2022 году «Особое мнение» отметило пятилетний юбилей. Этот квиз родился в Арктике благодаря мурманчанке Юлии Муртазиной, которая держит его на уровне, совмещая с основной работой – заведующей отделением социальной реабилитации детей- инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения в Североморске.

В 2022 году «Особому мнению» исполнилось пять лет. Фото: Ангелина Корнеева

- Я ходила на разные квизы, и мне в них не хватало веселья. Поэтому я решила попробовать сделать что-то свое. Не знаю, откуда у меня была уверенность, что все получится. Сначала изучила квизы в других городах, потом придумала логотип, который набросала карандашом на бумаге. И тогда поняла, что назад дороги нет. Когда обсуждала площадку для игр, то мне сказали в одном заведении, что к ним заходили со многими квизами, но они быстро закрывались. Я сказала, что с нами так не будет, - рассказывает Юлия.

На первой игре «Особого мнения» были в основном ее друзья, сейчас же число команд доходит до 40 за раз. По франшизе игры проходят в Североморске, Кандалакше, Курске и Белгороде. Причем в последнем городе, несмотря на обстрелы, еженедельно собирается до 45 команд.

Игра стала возможностью пообщаться с коллегами в неформально обстановке и сплотиться коллективам. Фото: Ангелина Корнеева

- Мне кажется, что такие игры становятся отдушиной для людей. Это возможность посреди недели встретиться со своими друзьями, посмеяться, отдохнуть и снять напряжение во время интеллектуальной игры, - поясняет Юлия Муртазина.

Победители и призеры тематической игры получили подарки от партнеров, в том числе от «Комсомольской правды»-Мурманск» и компании «Арктический вкус».

Ответы на некоторые вопросы появляются в жарких спорах. Фото: Ангелина Корнеева

МНЕНИЕ

Александра МИХОВА, главный редактор газеты «Аргументы и факты» на Мурмане»:

- Я несколько лет играю в «Особое мнение», поэтому сразу откликнулась на предложение «КП»-Мурманск» поучаствовать в квизе по случаю Дня российской печати. Во-первых, это прекрасная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а во-вторых, проверить свои знания в сфере журналистики. Организаторы подготовили отличные вопросы, признаюсь честно: некоторые из них заставили меня призадуматься.

Ксения МИНКО, специалист по связям с общественностью АО «ММТП»:

- Игра получилась захватывающая, мы испытали огромный спектр эмоций – от счастья, когда угадывали сложные вопросы, до отчаяния, когда промахивались в очевидных вещах. А самое главное – игра такого формата очень сильно сплачивает! Отличный способ провести вечер, да еще и с пользой – создали новые нейронные связи, стали чуточку более эрудированными. Поэтому хочется выразить благодарность организаторам квиза.

Анжела КОЛЯДА, специальный корреспондент «Интерфакс» в Мурманской области:

- Я хорошо помню ощущения после первой игры в квиз: радость, азарт, интерес, волнение. Очень быстро квиз стал еженедельным ритуалом, чтобы зарядиться хорошим настроением, сбросить напряжение, посмеяться от души в кругу друзей и, давайте будем честны, проверить свою эрудицию. Поэтому без раздумий сразу же согласилась на участие в тематической игре от «КП»-Мурманск» и «Особого мнения». И что в итоге? Пришлось вспоминать, когда же был изобретен - журфак, привет! - печатный станок Гутенберга и как появился термин «папарацци». Игра получилась живая, интересная, эмоциональная и качественно взбодрила в первую рабочую неделю нового года.

Квиз ко Дню российской печати в Мурманске прошел впервые. Фото: Ангелина Корнеева

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