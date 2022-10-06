Не уволят! Какие гарантии положены мобилизованным в Заполярье и их семьям

Жены или родители мобилизованных смогут получить ряд льгот и выплат. Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Все, кто будет призван, смогут рассчитывать на федеральные меры поддержки, а также каждый регион может вводить собственные виды помощи как для тех, кто получил повестку и встал в ряды Вооруженных сил РФ, так и для их семей.

Первые мобилизованные в Мурманской области уже отправились в часть-формирователь на базе одного из вузов Минобороны в Санкт-Петербурге. За счет государства северяне будут обеспечены всем - от продовольствия и обмундирования до денежного довольствия (размер последнего зависит от ряда факторов).

Для родных

Их семьи в свою очередь могут получить единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На выплату могут заявиться не только жены, но и родители или опекуны, воспитывавшие военнослужащего до достижения им совершеннолетия (при условии подтверждения факта неполучения аналогичных мер поддержки в иных субъектах Российской Федерации), также мера социальной помощи распространяется на детей старше 18 лет, если до совершеннолетия они стали инвалидами или получают образование в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. По вопросам выплат стоит обращаться в центры соцподдержки по месту жительства.

- На днях первая семья мобилизованного уже получила 120 тысяч рублей. Мы оперативно берем все заявления в работу, ставим себе жесткие временные рамки: в течение одного рабочего дня принимается решение о выплате, провести ее надо в течение двух последующих рабочих дней. Мы работаем на упреждение: получая информацию от Минобороны о мобилизованных, связываемся с их семьями, записываем на определенное время для посещения. Им надо принести минимальный пакет документов и заполнить бланк, который выдаем на месте. Важный момент – военнослужащий сам может решить, кто получит выплату. Для этого ему надо написать заявление, - объяснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Получившие ранения военнослужащие получают 250 тысяч или 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести (легкое или тяжелое увечье соответственно). В случае гибели – один миллион рублей в равных долях каждому члену семьи, 250 тысяч рублей - на каждого ребенка до 18 лет.

Накануне нового учебного года облдума рассмотрела законопроект, внесенный по инициативе губернатора Андрея Чибиса, о том, что дети военнослужащих - участников СВО будут получать бесплатное двухразовое горячее питание в школах и колледжах. Это же распространится и на детей мобилизованных северян.

Помимо этого, на мобилизованных распространяются кредитные каникулы.

Когда вернутся

Много вопросов возникает у северян по вопросам трудоустройства. Ведь многие мобилизованные оставляют свои рабочие места и закономерно интересуются, придется ли им искать новую работу после того, как они вернутся домой.

Главное, что нужно знать мужчинам, - уволить их не могут!

- Трудовой договор призванных по мобилизации подлежит приостановке с даты, указанной в повестке, и по открытую дату, бухгалтерия должна начислить все положенные выплаты. Не надо ждать срока выплаты зарплаты, расчет идет сразу же. На время службы сотрудника работодатель может брать на его место временных сотрудников, которые увольняются после возвращения основного. Зарплату работодатель не выплачивает и отчисления в Пенсионный фонд не делает, но при этом стаж работы Пенсионный фонд засчитывает. Эти правила касаются и тех, кто заключил срочный договор, и кто находится на испытательном сроке, а также, кто написал заявление на увольнение, но не успел уйти, - отметил главный государственный инспектор труда в Мурманской области Юрий Дмитриев.

Северян, которые получат повестки, нельзя будет уволить. Даже если они были на испытательном сроке. Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны для получения единовременной выплаты (100 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей - на ребенка):

- заявление с указанием реквизитов кредитной организации и счета; - копии документов, удостоверяющих личность заявителя; - сведения о принадлежности к членам семьи военнослужащего.

Для определенных категорий – сведения об установлении инвалидности и справка из образовательной организации.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Вопросы по выплатам и соцподдержке мобилизованных и их семей можно получить по телефонам:

Мурманск 8-991-669-10-52 Кола 8 (81553) 3-20-71, 8 (81553) 3-64-04 Никель 8 (81554) 5-13-01 Заполярный (81554) 6-25-66 Кандалакша 8-952-290-15-91 Полярные Зори 8-952-290-18-37 Ковдор 8-953-302-37-46 Умба 8-953-302-37-60 Апатиты 8-900-940-08-61 Кировск 8-900-940-07-23 Мончегорск 8 (81536) 3-29-95 Оленегорск 8 (81552) 5-33-61 Ревда 8 (81538) 4-40-18 Североморск 8-902-035-15-63 ЗАТО Островной 8 (81558) 5-00-20 Снежногорск, Гаджиево 8 (81530) 6-02-88 Полярный 8 (81551) 7-14-58 Заозерск 8 (81556) 3-15-43 Видяево 8 (81553) 5-66-26, 8 (81551) 7-14-58

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