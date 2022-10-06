Когда нельзя остаться в стороне. В регионе запустили акцию «Север Помогает»

Северяне собирают гуманитарную помощь как для жителей Донбасса, так и для военнослужащих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Северяне всегда были отзывчивыми. В период пандемии мы еще раз это наглядно увидели. Сейчас жители Мурманской области хотят помогать еще и участникам спецоперации и получившим повестки в рамках частичной мобилизации, - рассказывает руководитель Мурманского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

Важные мелочи

На минувшей неделе в Заполярье при поддержке партии начала работу акция «Север Помогает». Всего открыто уже 37 пунктов сбора, и северяне по зову сердца несут туда вещи, продукты, медикаменты и т. д.

- Хочу, чтобы все были спокойны: все, что необходимо нашим ребятам, мы централизованно выделяем, в том числе - при поддержке крупного бизнеса, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Но желание жителей Мурманской области помочь тем, кто выполняет задачи СВО так велико, что северянам решили помочь в свершении добрых дел. Так, благодаря одной из аптек для военнослужащих, собрали важные медикаменты, антисептики и т. д. Индивидуальные предприниматели, к слову, очень активно помогают в сборе всего необходимого и не афишируют это. Простые северяне приносят то, что в обычной жизни кажется мелочью, но в полевых условиях приобретает новое значение. Например, носки и нижнее белье становятся расходным материалом, и лишней пары порой просто не бывает.

- Гуманитарный центр «Север Помогает» работает с 29 числа, и первый звонок поступил уже через 15 минут после размещения информация о нем в СМИ. Жительница Зеленоборского рассказала, что вместе с другими северянами собрала гуманитарную помощь и не знала, как передать ее так, чтобы она гарантированно дошла до военнослужащих и мобилизованных, - отметила Эвелина Макарова. – Также на базе регионального отделения работает «горячая линия» для семей мобилизованных. Специалисты отвечают на вопросы, которые очень волнуют северян: выплаты по алиментам, ЖКХ, кредитам, решение бытовых вопросов. Была сформирована база служб, в том числе частных, которые безвозмездно готовы помочь семьям, например, с вопросами электрики, сантехники, мелкими ремонтными работами. Пока обращений не поступало, но мы активно предлагаем такую помощь.

Все идет по плану

На данный момент в Мурманской области завершился первый этап частичной мобилизации и отправки в часть-формирователь на базе университета Минобороны в Санкт-Петербурге. Как уточнил глава призывной комиссии, губернатор Андрей Чибис, отбыли уже 400 призывников, сроки не были нарушены.

- Чтобы процесс был более прозрачным, мы включили в состав комиссии по, частичной мобилизации прокурора Мурманской области Сергея Паволина и уполномоченного по правам человека Михаила Шилова, - уточнил глава региона.

Как пояснил врио военного комиссара Мурманской области Александр Кузькин, в соответствии с решением командующего Северным флотом, адмиралом Александра Моисеева от 29 сентября, был определен объем заданий на призыв граждан запаса по частичной мобилизации и восполнению текущего некомплекта в личном составе группировки береговых войск, участвующих в СВО, – это подразделения 200-й, 80-й бригад и 61-й бригады морской пехоты:

- На военный комиссариат Мурманской области установлено задание в 360 человек. Призыв будет идти по установленным военно-учетным специальностям в соответствии с заявкой, поданной командованием 14-го армейского корпуса. Сроки отправки призывников установлены на 7-е, 9-е, 11-е и 13-е октября. Прошу глав муниципалитетов оказать содействие в обеспечении транспортом для отправки команд в указанные даты.

КОНКРЕТНО

8 911-800-77-60 – телефон гуманитарного центра «Север Помогает»

(8152) 69-33-00 – «горячая линия» для семей мобилизованных

А В ЭТО ВРЕМЯ

По 300 звонков в день

По вопросам частичной мобилизации работает «горячая линия». С 21 сентября по номеру «122» поступило около двух тысяч звонков от северян.

- В сутки мы фиксируем около 300 обращений, причем примерно одинаково звонят как мужчины, так и женщины. Наиболее популярный вопрос – «Кто будет призван?». Специалисты все подготовлены, мы получаем официальную информацию от Минобороны РФ, а также от структурных подразделений Мурманской области, - рассказывает начальник контактного центра ГОБУ ЦИТ Мурманской области Наталья Минина.

В том числе, много звонков поступает от добровольцев. Северяне, готовые идти на военную службу, не дожидаясь повестки, уточняют, куда им обращаться. Им тут же отвечают – в военкомат.

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