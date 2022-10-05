Движение – жизнь! В Мурманске прошел «День здоровья с "Комсомолкой"»

Мама, не отставай! Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы можем долго рассказывать детям, что такое здоровый и активный образ жизни, как нужно себя вести. Но они всегда берут пример с родителей и повторяют за ними. Если семья, например, весело проводит выходные на свежем воздухе или посещает интересные мероприятия, а не устраивает застолья с алкоголем, то дети будут тянуться к такому досугу, - говорит Дарья Лапина, специалист Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи.

Активно, весело и вместе с родными – это про праздник «День здоровья с "Комсомолкой"», который 2 октября прошел в ТРК Plazma.

"День здоровья" объединил семей на веселом и полезном мероприятии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Одни на коленках, другие – на своих двоих

Самой яркой и зрелищной частью праздника стали два соревнования: «Карапузы, на старт!» для малышей от полугода до трех лет и «Забег в сандалиях» для юных северян до 12 лет. Первые должны были на скорость проползти дистанции от 6 до 10 метров на четвереньках, а вторые уже бегом должны были пробежать 10 метров с кольцом в руке до конуса, надеть снаряд на него и вернуться на финиш.

Вместе с братом - веселее! Фото: Дарья ЦЕБРИК

На соревнованиях все было по-взрослому: результат, с которым дети преодолевали дистанции, фиксировали секунданты – представители молодежного совета «Мурманэнергосбыта» и регионального Центра развития добровольчества и поддержки молодежных движений. На дорожку с юными спортсменами мог выйти один из родителей для помощи. Но часто большую мотивацию для малышей оказывали старшие братья и сестры или просто предмет, распложенный на финише – для кого-то стимулом ползти было угощение в виде яблока или фруктового пюре, для других – любимая игрушка, телефон или даже пульт от телевизора. А вот участники «Забега в сандалиях» уже прекрасно понимали, зачем им надо пробежать быстрее остальных, их даже было трудно удержать на старте. Детской энергии, к слову, хватило не только на соревнования, но и на конкурсы и творчество, например, на участие в мастер-классах от детского образовательного центра «Точка роста».

Участников праздника ждали не только соревнования, но и творческие паузы. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Эмоций хватило всем, впрочем, как и приятных сюрпризов: все участники вне зависимости от результата получили дипломы и подарки от наших партнеров: кондитерской фабрики ESSEN, магазина канцелярских товаров «КанцПарк», компании «Мир упаковки», магазина детской обуви «Башмачок», семейной школы «Галилео», бренда YokoSun, многопрофильного медицинского центра «Альфа-Центр Здоровья» и центра развития речи Logolab.

На празднике для детей была подготовлена развлекательная программа. Фото: Дарья ЦЕБРИК

10-месячный Костя Федоров первым дошел до финиша в своей возрастной группе. Сам он еще не понимает, каким молодцом оказался, зато по улыбке было видно, что ему все понравилось, как и его родителям Марии и Борису и двум сестренкам Лизе и Кате.

Маленький Костя Федоров еще не понимает, что стал победителем. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы очень впечатлены таким масштабным праздником, мы очень любим активный отдых всей семьей, стараемся везде участвовать. Это первые соревнования для нашего сына, хотели посмотреть, можно ли нам уже заявляться на разные мероприятия, ведь сестренки очень активны в этом плане. Не рано! – улыбается Мария.

А вот Никита Романович, победитель «Забега в сандалиях» в категории 7 - 9 лет, еще до старта знал, что выиграет, хотя из всех видов спорта занимается шахматами. Но, как говорится, - и сильный, и умный. Кстати, вместе с ним бежала и его младшая сестренка Ксюша.

Победители одного из этапов "Карапузы, на старт!". Фото: Дарья ЦЕБРИК

Простые анализы – важные показатели

День здоровья стал по-настоящему семейным, а еще и полезным праздником: прийти на него с бабушками и дедушками, а также с другими членами семьи, было не только можно, но и нужно! Ведь на площадке работали настоящие «островки ЗОЖ» с участием профессиональных врачей , – наше мероприятие проходило в рамках просвещения по региональным программам нацпроектов «Демография» и «Здоровье». Они, в частности, посвящены профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, укреплению общественного здоровья.

Так, специалисты Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи рассказали северянам, почему важно измерять давление, следить за уровнем сахара в крови, знать свой индекс массы (рассчитывается с учетом данных веса и роста) и регулярно проверяться на ВИЧ. Все эти обследования и анализы можно сдать прямо на месте.

Поддержка семьи бесценна! Фото: Дарья ЦЕБРИК

- Также мы предлагаем измерить сатурацию – уровень насыщения крови кислородом. Это важный показатель не только для больных новой коронавирусной инфекцией, но и при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Наша задача – напомнить, что не надо несерьезно относиться к инфарктам и инсультам, стоит внимательно следить за симптомами (читайте «Конкретно». – Ред.). Увы, болезни сейчас молодеют, - пояснила Дарья Лапина.

Участник "Дня здоровья" - Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Многопрофильный медицинский центр «Альфа-Центр Здоровья» сделал акцент на обследовании и взрослых, и детей. Ведь лучше не лечить болезни, а предупреждать их.

- Нелишним будет раз в год делать анализ крови, проверяя уровень железа и витамина D, – их северянам обычно не хватает, а детям-малоежкам – особенно. Кстати, переизбыток витамина D тоже опасен, но не все родители об этом знают. Также важно проходить такие обследования, как УЗИ брюшной полости, если ребенок жалуется на боли в животе, - объяснила Яна Владимирова, заведующая, врач-эндокринолог «Альфа-Центр Здоровья».

Участник "Дня здоровья"- многопрофильный медицинский центр "Альфа-Центр Здоровья". Фото: Дарья ЦЕБРИК

Об еще одном интересном параметре для изучения, помимо давления, сатурации и т. д., сказали в медицинском центре «Август», - это измерение объема легких (форсированного выдоха), которое указывает, если ли какие-то негативные изменения в легких или нет.

Для детей постарше прошел "Забег в сандалиях". Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Мы специализируемся на вопросах аллергологии, пульмонологии, патологии ЛОР-органов, поэтому для просвещения на праздники выбрали тему аллергии и ее профилактики, о которой рассказывали и взрослым, и детям. Например, что делать, если решили завести домашнее животное, как познакомить ребенка с аллергеном. Также мы говорили об отказе от курения и здоровом образе жизни, в частности, как избежать развития астмы, - уточнила Ольга Колосова, директор, врач пульмоног-сомнолог центра «Август».

Участник "Дня здоровья" - медицинский центр "Август". Фото: Дарья ЦЕБРИК

К слову, многие гости праздника после общения со специалистами заинтересовались профилактикой болезней. Например, некоторые не знали, что гипертонию называют «тихой убийцей», и стали вести дневники для наблюдения за давлением. Другие решили взяться за наблюдением нарушений сна, которые считали чем-то неизлечимым. Кто-то задумался, что давно не проверял уровень холестерина, а ведь думать о своем здоровье надо не только тогда, когда что-то начинает болеть.

Победители одного из этапов "Забег в сандалиях". Фото: Дарья ЦЕБРИК

Мы благодарим за помощь в проведении Дня здоровья наших друзей – Дом культуры Ленинского округа и МРОО Клуб полезных мероприятий «Ваш выбор».

КОНКРЕТНО

Симптомы инфаркта:

- внезапные давящие, сжимающие, жгущие, ломящие боли за грудиной;

- отдающие в левое плечо боли, под левую лопатку, левую половину шеи, нижнюю челюсть и верхнюю часть живота;

- нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, бледный цвет лица;

- чувство «страха смерти», учащенный пульс, головокружение, тошнота, возможна рвота.

Симптомы инсульта:

- внезапное нарушение зрения на одном или двух глазах (отсутствие четкости, двоение предметов);

- внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря координации;

- невнятная речь, нечеткое произношение и непонимание обращенных к человеку слов;

- внезапно возникшее онемение и/или асимметрия лица;

- внезапная слабость, онемение, нарушения чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела);

- внезапная и сильная головная боль.

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