«Не бойтесь ставить амбициозные цели – тогда и будет результат!»

"Лидеры Севера" - это возможность показать свои сильные стороны. Фото: правительство Мурманской области

На хорошей должности без знаний, навыков, таланта и трудолюбия часто не удержаться. А еще некоторые ценные кадры не всегда понимают, насколько они ценны. Развеять сомнения и показать, что успешную карьеру можно построить благодаря своим навыкам, а не знакомствам, помогает конкурс для формирования резерва управленческих кадров «Лидеры Севера».

Впервые такой кадровый проект прошел в 2019 году, когда сначала врио губернатора, а потом и губернатором Мурманской области стал Андрей Чибис. Тогда формировалась «команда перемен», и нужны были яркие личности, которые могли бы занять вакантные места.

Программа «Лидеры Севера» стала возможностью проявить себя для амбициозных и высококвалифицированных руководителей - попасть на работу в правительство Мурманской области и в другие места, где нужна уверенная рука и ясная голова. Сферы работы в конкурсе были представлены самые разные: от строительства и благоустройства, управления имуществом, юриспруденции и ветеринарии до информационных технологий, туризма и лесного хозяйства.

У Андрея Шишко на данный момент - сразу несколько должностей: член Общественной палаты Мурманской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда», директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика». Он стал одним из победителей первого конкурса «Лидеры Севера», после чего получил новый виток в развитии карьеры.

У Андрея Шишко на данный момент - сразу несколько должностей.

- На тот момент это было для меня важно, потому что главное - понимать свои силы. Каждый варится в своем соку, а в этом конкурсе есть возможность проверить себя на уровне других людей, в том числе из таких компетенций, с которыми могли бы никогда не пересечься в нашей профессиональной деятельности. Это - прекрасная возможность почерпнуть что-то новое у людей, которые уже многого добились. Самым интересным был этап, когда участников объединили в команды и предложили им различные кейсы, направленные на совместную работу. По одиночке можно сделать очень много, но в команде можно добиться гораздо большего, - рассказывает Андрей Шишко.

Анну Гришко тоже знают не по одной должности: она - и депутат Мурманской областной Думы, преподаватель и концертмейстер высшей квалификационной категории в детской Школе искусств Гаджиева, амбассадор Арт-кластера «Таврида» в Заполярье, автор и руководитель Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Т. Д. Крыловой. Сначала она стала полуфиналистом конкурса «Лидеры России», а потом решила проверить себя в «Лидерах Севера», где стала одним из победителей.

Анна Гришко добилась успехов и в музыке, и в политике.

- В региональном конкурсе мне был интересен очный компонент, где ты можешь продемонстрировать свои способности во всей красе. Запомнилась командная работа, это был судьбоносный момент, ведь за нашей командой в роли наставника закрепили председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового, который сейчас является моим руководителем. Еще запомнилось собеседование, проходившее в правительстве Мурманской области в очень теплой обстановке, я чувствовала большую поддержку. Мой девиз по жизни - не бояться ставить амбициозные задачи. Я призываю тех, кто раздумывает, подавать ли заявку на «Лидеры Севера»,- не бояться, потому что в жизни всегда надо ставить перед собой завышенные планки, тогда ты обязательно придешь к какому-то результату, - уверена Анна Гришко.

Заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич до участия в «Лидерах Севера» дважды проверял свои навыки в «Лидерах России»:

- Пообщавшись с другими участниками, я понял, что их уровень очень высокий, как по компетенциям, так и по личностым характеристикам. Участвовать в этом конкурсе нужно, как минимум потому, что надо проверить себя. Одно дело - работать с подчиненными, а другое – попробовать себя в работе с другими руководителями в условиях сжатых сроков.

Участники конкурса в этом году пройдут несколько этапов: диагностику базовых знаний (например, Конституции РФ, норм русского языка, антикоррупционного законодательства), деловую игру, интервью. Также Андрей Чибис проведет индивидуальное собеседование с кандидатами.

Победители «Лидеров Севера» будут включены в резерв управленческих кадров Мурманской области и смогут принять участие в цикле образовательных программ по развитию управленческих навыков в 2023 году.

КОНКРЕТНО

Узнать подробную информацию о проекте можно на сайте лидеры-севера.рф

Прием заявок идет до 9 октября.

Требования к участникам: возраст от 25 до 50 лет, российское гражданство, опыт работы на руководящей должности от двух лет, высшее образование (специалитет/магистратура), отсутствие судимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Быть первым, брать на себя ответственность и вести за собой людей, - многие скажут, что это талант, но это - результат осознанного выбора. Именно поэтому я предлагаю принять участие в конкурсе «Лидеры Севера» всем тем, кто выбрал путь лидера и хочет сделать Мурманскую область еще лучше. Я желаю, чтобы этот конкурс стал для вас большим шагом на пути к самореализации и воплощению намеченных планов. Удачи!

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