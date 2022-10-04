На страже безопасности и спокойствия. Чем занимаются в Управлении гражданской обороны Мурманской области

Гражданская оборона по защите населения возникла после роста боевых возможностей авиации. Фото: vk.com/mchs_murmansk

4 октября системе гражданской обороны России исполняется 90 лет. Сотрудники этого подразделения МЧС выполняют очень важную задачу – обеспечивают защиту населения от самых разных угроз. В Мурманской области локальных бед было немало, особенно в последние годы. Вспомнить хотя бы обрушение железнодорожного моста через реку Кола или паводки в Кольском районе в 2020 году.

В таких случаях проблемы «разруливают» специалисты гражданской обороны.

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения - начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Шильников рассказал «КП», откуда идет история этого подразделения и чем оно занимается.

- Александр Валерьевич, почему День гражданской обороны в России отмечается именно 4 октября?

- Изначально гражданская оборона по защите населения возникла в России и других странах после роста боевых возможностей авиации. 4 октября в 1932 году было подписано постановление Совета национальных комиссаров СССР по противовоздушной обороне, которое закрепило объединение МПВО. В результате была создана местная противовоздушная оборона страны. Во времена Великой Отечественной войны бойцы подразделений и частей МПВО оказывали медицинскую помощь пострадавшим, ликвидировали пожары, восстанавливали коммуникации, линии связи, разбирали завалы, обезвреживали не взорвавшиеся авиабомбы. В 1961 году МПВО преобразуется в Гражданскую оборону СССР, которая становится частью системы общегосударственных оборонных мероприятий.

Александр Шильников рассказал «КП», откуда идет история этого подразделения и чем оно занимается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

- Как началась история гражданской обороны Мурманска?

- Штабы, службы и формирования местной противовоздушной обороны (МПВО) создавались лишь в тех городах и на тех промышленных объектах, которые могли оказаться в радиусе действия авиации противника. Мурманск, находясь всего в 100 километрах от западной границы СССР, был включен в список таких городов. В годы войны огонь вели по стратегически важным объектам, а как раз в Заполярье был перевалочный морской пункт, который, в том числе, нужно было защищать. А уже в послевоенные годы, после всех трансформаций подразделения, в Мурманске появился штаб гражданской обороны.

- Что представляет собой гражданская оборона сегодня? Какие задачи стоят перед ней в настоящее время?

- В 1998 году был разработан федеральный закон о гражданской обороне. В нем прописаны 15 задач гражданской обороны, которые должны выполняться. Среди них – оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при ЧС природного и техногенного характера, эвакуация населения, предоставление людям средств индивидуальной и коллективной защиты, санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений и другие.

Это целый комплекс мер по защите людей и предупреждению ЧС как в мирное, так и в военное время. Если четыре «слона», на которых стоит управление гражданской обороны и защиты населения: отдел мероприятий гражданской обороны и подготовки населения, отдел защиты населения от ЧС, отдел инженерно-технических мероприятий и отделение мониторинга и прогнозирования. Сейчас за гражданскую оборону на местах отвечают губернатор и главы муниципалитетов, на предприятиях – руководители, а мы контролируем то, как задачи выполняются, и оказываем в этом методическую помощь.

В 2020 году мы, например, устраняли розлив мазута под землей, из котельной Кандалакшского района. Нефть начала выходить в ручей, который впадает в Кандалакшский залив. Я руководил там оперативной группой. Неделю устраняли проблему, но до режима ЧС дело не дошло, к счастью.

В Управлении гражданской обороны контролируют то, как задачи выполняются и оказывают помощь в этом. Фото: vk.com/mchs_murmansk

- Очень многое, в первую очередь в условиях чрезвычайных ситуаций, зависит от систем оповещения. Что вы можете сказать о данной системе в нашем регионе?

- Если раньше на улицах просто сирены были, то теперь это комплексная автоматизированная система оповещения населения. У нас есть РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения. – Ред.), которая запускается по указанию губернатора. Каждый год ее проверяют. Если человек слышит сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», он должен включить радио и телевизор, где уже скажут, что нужно делать. Также существует МАСЦО, которая работает в муниципалитетах. Третья, локальная система оповещения, создается на предприятиях. Охват населения Мурманской области системами оповещения составляет 84%, а остальные не попадают в зону опасности. Но если вдруг какие-то системы выйдут из строя, всегда есть сотрудники управляющих компаний, которые поквартирно обходят и оповещают жильцов об опасности.

- Отличается система гражданской обороны на Крайнем севере, в Арктической зоне?

- У нас очень непростой регион с этой точки зрения, ведь в Заполярье находятся важные объекты, такие как Кольская АЭС, атомные ледоколы и подводные лодки, база Северного флота и прочее. У нас другие материальные запасы. Если на юге не нужны дизельные электростанции, то здесь они необходимы в большом количестве, потому что у нас холодно. Во всех социально-значимых объектах в Мурманской области, например, больницах, детсадах, есть резервные источники питания на случай аварий на теплосетях.

- Что самое впечатляющее случалось за время вашей службы?

- В 2013 году случились крупномасштабные паводки на Дальнем Востоке, когда постепенно затапливало весь Хабаровский край. Мы удерживали Комсомольск-на-Амуре, стояли на дамбе ночами, когда на город шла волна с Благовещенска. КАМАЗами возили песок, повышали дамбу – она была на 4,7 километра. Ветрами ее перемывало, постоянно следили, чтобы нигде не было подтеканий. Спустя несколько месяцев местные жители поставили монумент в честь спасателей, которым удалось удержать город.

За ликвидацию этой ЧС я, в том числе, получил государственную медаль «За отвагу» от президента РФ.

- Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, служащим и работающим в системе гражданской обороны в их профессиональный праздник?

- В этот день я желаю им счастья и благополучия, потому что в непростое время для многих мы должны быть еще более сплоченными и патриотичными.

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