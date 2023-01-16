В Ковдоре семейная пара напала на мужчину, который спас людей из горящего автомобиля

Сотрудники полиции установили и опросили всех участников инцидента. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь с 18 на 19 декабря в Ковдоре произошла драка между местным жителям Валентином Зимоглядом, спасшим людей из страшного ДТП под Пушным, и семейной парой. Молодой человек и его девушка напали на мужчину на улице Ленина.

- В результате конфликта северянин получил травмы. Сотрудники полиции установили и опросили всех участников инцидента. Для установления степени вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. Затем будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в ноябре прошлого года ковдорчанин Валентин Зимогляд совершил храбрый поступок, придя на помощь людям, которые застряли в горящем автомобиле из-за серьезной аварии. После общественного резонанса мужчину наградили за самоотверженность.

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