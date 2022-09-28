Инвесторам предлагают вложиться в Мурманскую область 21 миллиард рублей

Светлана Панфилова рассказала о перспективах на инвестирование в Заполярье. Фото: правительство Мурманской области

В Москве прошла Российская неделя ГЧП (государственно-частное партнерство. – Ред.), на которой присутствовала делегация из Мурманской области. Минувшим летом Мурманск посетила команда экспертов, которая работала с проектами, и пять инициатив из 30 прошли отбор и были представлены в столице.

Семимильными шагами

Роуд-шоу «На севере – ГЧП. Какие инфраструктурные проекты готова предложить Мурманская область инвесторам?» открыл Андрей Чибис, которого представили не только как главу региона, но и как одного из подвижников государственно-частного партнерства, человека, который помогал запускать программу реновации концессионной модели объектов жилищно-коммунальной системы.

- Не могу не поблагодарить свою команду. По результатам 2022 года Мурманская область в рейтинге ГЧП заняла четвертое место, поднявшись сразу на 19 показателей. По динамике реализации таких проектов мы поднялись сразу на 55 позиций. Инициативы, которые мы здесь представляем, важны для социально-экономического развития региона и самочувствия северян и гостей Заполярья. Отмечу, что ключевые проекты для Мурманской области - это Мурманский транспортный узел и газификация. Важно делать акцент на проектах, которые меняют качество жизни, - сообщил Андрей Чибис.

Масштаб не пугает

Одним из показательных проектов, который представили в Москве, стал культурно-деловой центр «Новый Мурманск» по редевелопменту портовой территории. Его реализуют в рамках инфраструктурного меню. Центр станет новым местом отдыха для северян, которые смогут проводить время в красивом месте у Кольского залива, а также точкой притяжения для туристов – турпоток в регион растет с каждым годом. «Новый Мурманск» займет территорию почти в 12 га, заняв площадь обанкротившегося в 2012 году судоремонтного завода и окрестности, в том числе морской и железнодорожный вокзалы. К 2030 году здесь появятся гостиница, фуд-холл, концертная площадка, парковка, музей Арктики, офисные помещения, конгресс-центр и т. д.

Стоимость проекта оценивается в 17,6 миллиарда рублей, 4,55 миллиарда из этой суммы получены в качестве инфраструктурного бюджетного кредита. В рамках ГЧП инвесторам предлагают поучаствовать в строительстве крытого тематического парка и музея «Арктика», а также конгресс-центра, событийной площадки и фуд-холла.

Также на роуд-шоу представили строительство аквапарка в Мурманске, нового современного отеля на базе бывшей гостиницы «Шахтер» и два спортивных объекта – физкультурно-оздоровительного комплекс в областном центре и манеж с полноразмерным футбольным полем.

- Арктический аквапарк в Мурманске – назревший и востребованный вопрос. В столице Заполярья нет этого рынка. У нас необходимо учитывать агломерацию. Специфика миграции людей говорит о том, что они готовы приезжать в аквапарк на целый день со всего региона и проводить досуг. В радиусе 100 километров эта цифра равняется около 450 тысяч человек. Это не только для туристов, но и компенсация нашим жителям за суровый климат, - рассказала генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова.

Всего инвесторам предлагают вложить в Заполярье 21 миллиард рублей.

«Инструментарий позволяет двигаться вперед»

Также на Российской неделе ГЧП в рамках пленарной сессии «Государство для инвесторов: новые форматы партнерства и роль институтов развития» глава региона обсудил создание прозрачных правил подключения к энергомощностям при реализации инвестиционных проектов.

- Инструментарий, который сегодня существует в стране, объем государственных, квази-государственных инвестиций позволяет даже в текущих экономических условиях двигаться вперед, создавать интересные проекты. Отдельное спасибо за это нашим коллегам из федерального правительства и профильным министерствам, ВЭБ РФ. Понятная система выстраивается благодаря Центру ГЧП, институтам развития – в одной линейке видно, где и какой поддержкой ты можешь воспользоваться. Это как раз инфраструктурное меню. Институты развития и федеральные ведомства работают в проактивном режиме. Бюрократия по инвестпаспортам минимальна, быстро, четко и понятно принимаются решения, с учетом детальной проработки проектов на уровне ведомств. Единая система по-настоящему работает, - рассказал Андрей Чибис. - Не так давно мы приступили к строительству в Мурманской области нового металлургического завода, первого с советских времен. «Узким горлышком» стала электрическая мощность и возможность подключения проекта. Мы увидели, что нет прозрачной карты: где есть мощности, что для этого нужно построить, куда в какой срок можно подключиться. Это - зона роста, уверен, что другие регионы со мной согласны. И мы готовим предложения по этому вопросу федеральному правительству.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

93 соглашения заключено в регионе в рамках ГЧП

145 млрд рублей – общий объем инвестиций

100 человек из Заполярья летом участвовали в учебе для инвест-уполномоченных

КОНКРЕТНО

Какие проекты ГЧП уже удалось успешно реализовать в Заполярье

-четыре биотопливные котельные в Умбе (413,7 млн рублей инвестиций);

- крытая ледовая арена «Метеор» в Мурманске (372 млн);

- экотехнопарк в Междуречье (1,87 млрд);

- центр планирования семьи и репродукции «Эмбрилайф» (33 млн).

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