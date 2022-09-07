Андрей Чибис: «Санкции не пошатнули экономику Мурманской области»

Помощь малому и среднему бизнесу планируют наращивать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое сейчас оказывается на нашу страну, Мурманская область, как и во время пандемии, не только адаптируется к новым условиям, но и становится сильнее, прирастая новыми проектами развития, - такими словами губернатор Андрей Чибис открыл выездное заседание правительства, которое состоялось в Полярных Зорях.

Поводом для них стал прогресс в вопросе газификации региона (подробнее см. на стр.2). Заполярье действительно с честью держит удар в новом экономическом противостоянии, не показывая спада.

Андрей Чибис отметил, что в правительстве региона готовились к разным сценариям развития экономической ситуации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- За первый квартал 2022 года регион показывает рост по промышленному производству, строительству на 9,2%, объемам грузоперевозок морскими портами и терминалами (на 3,5% - 28,7 миллиона тонн отработано, в то время как по стране есть снижение этого показателя), и показатели выше, чем в среднем по России, в пять раз. Индекс промышленного производства составляет 109,7% - это 14-е место по стране, - отметил глава региона.

Помимо прочего, вырос и объем инвестиций в Заполярье на 21% - сейчас по этому показателю мы находимся на 24-м месте по стране, поступления в консолидированный бюджет Мурманской области равняются 16,7 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что в свете меняющейся ситуации на сцене международных отношений компаниям непросто принимать инвестиционные решения, однако экономическая жизнь на Севере развивается. Так, компания «Еврохим» и региональное правительство подписали соглашение на 100 миллиардов рублей на 10 лет для модернизации Ковдорского ГОКа. Еще миллиард рублей до 2025 года будет направлен на инфраструктуру Ковдорского района. В различные проекты строительства на Кольском полуострове компаниями вложено порядка 48 миллиардов рублей (такой показатель вывел на 31-е место по стране).

- «Просадки» экономики мы не ожидаем, - отметил Андрей Чибис. - Откровенно говоря, у нас было несколько сценариев развития ситуации, мы были готовы к более жесткому повороту событий, но его не случилось. Важно, что сейчас развиваются не только наши крупные партнеры. Мы видим рост занятых в секторе малого и среднего предпринимательства на 2 тысячи человек с начала года, всего в нем работают 92 тысячи человек. Это говорит о том, что план развития экономики, который мы называем антикризисным, сработал. Но текущие данные не должны нас расслаблять. В рамках плана устойчивого социально-экономического развития только на экономический блок выделено 502 миллиона рублей. Мы должны ориентировать меры поддержки так, чтобы они работали.

Даже в сложное время Ковдорский ГОК и другие промобъекты получат инвестиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одной из мер такой поддержки стала программа «Губернаторский стартап», по которой предприниматели могут получить субсидию на свои проекты. В 2022 году размер финансовой помощи увеличили с миллиона до двух миллионов рублей, общий фонд составляет 60 миллионов рублей. И если в 2021-м конкурс проходил один раз, то в этом году его решили провести дважды: в первый этап поступило около 200 заявок, в этот раз прием заявлений от соискателей проходит до 30 сентября, и число предпринимателей может увеличиться.

Также этим летом исполнилось два года с момента создания крупнейшей свободной экономической зоны в мире – Арктической зоны РФ. Мурманская область полностью входит в ее состав и показывает хорошие результаты по развитию.

- Мы долго с федеральным Минфином дискутировали, чтобы преференции были доступны для среднего и малого бизнеса. Планка минимальной инвестиции была снижена до миллиона рублей, и благодаря этому 90% всех проектов АЗРФ сейчас – это малый и средний бизнес. Наиболее популярные отрасли - транспорт, недвижимость, логистика, туризм, услуги, - отметил губернатор.

За два года резиденты (а их на данный момент насчитывается уже 163) в Мурманской области создали 1800 рабочих мест из 6 тысяч запланированных и инвестировали 16 миллиардов рублей из 147 запланированных. В ближайшее время при правительстве региона проведут совещание с резидентами, чтобы услышать их предложения и пожелания.

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