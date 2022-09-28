Дело – труба, и это хорошо!

Долгие годы газификация в нашем регионе была нецелесообразна. Но настал поворотный момент. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Газификация Мурманской области» - один из самых популярных запросов в поисковых системах и один из самых чувствительных вопросов для мазутозависимого региона. Проблему пытались решить много лет, и вот теперь Заполярье оказалось как никогда близко к переходу на голубое топливо.

В июне этого года состоялась встреча президента Владимира Путина и губернатора Андрея Чибиса, на которой глава страны поддержал проект газификации.

- У нас отопительный период — девять месяцев в году. И, несмотря на то, что у нас одни из самых высоких платежей и тарифов, при той стоимости мазута, которая была в эту зиму, мы вынуждены были заложить десять миллиардов рублей из тех дополнительных доходов, которые получили, для того, чтобы компенсировать межтарифную разницу. А эти деньги могли бы направить на дороги, школы, больницы, детские сады, - рассказал президенту Андрей Чибис.

По его словам, переход с мазута на газ поможет жителям Заполярья сэкономить до 30% на коммунальных платежах. Впрочем, газификация выйдет недешево. Так, стоимость газопровода Волхов – Мурманск оценивается в 300 миллиардов рублей. Но процесс поможет создать 20 тысяч рабочих мест и привлечь 400 миллиардов рублей.

- Необходимо уйти от мазутозависимости, — подчеркнул Владимир Путин.

На минувшей неделе Андрей Чибис провел в Санкт-Петербурге важную встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

- С учетом поддержки президента нашей инициативы, Алексей Борисович принял решение о начале проектирования магистрального газопровода. Это большой и важный практический шаг. Я хочу поблагодарить всю большую команду, которая над этим работала, моих коллег, особенно Ольгу Кузнецову, Юрия Сердечкина, который в тот момент курировал арктический блок в правительстве Мурманской области и вопрос технических решений, команду «Газпрома». Была проведена большая подготовительная работа, больше года занимались этим вопросом, хотя знаем, что теме газификации много лет, - отметил глава Заполярья. - Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, Мурманская область, как и во время пандемии, не только адаптируется к новым условиям, но и становится сильнее, прирастая новыми проектами развития.

Предметное обсуждение проекта шло также на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Тогда стало известно, что газопровод «Волхов – Мурманск» должен быть мощностью порядка 9 миллиардов кубометров, чтобы закрыть все потребности региона в газе.

- Газификация через строительство магистрального газопровода позволит также газифицировать северные районы Карелии. Суммарный ежегодный объем потребления газа составит 8,6 млрд кубометров. В общей сложности на территории Мурманской области мы видим запрос выше 6 млрд кубов газа – 1,6 млрд кубометров газа необходимо на перевод текущей генерации тепла на газ и еще 4,5 млрд кубометров – для промышленности, - уточнил Андрей Чибис.

КОНКРЕТНО

Что газификация даст Заполярью и сколько будет стоить

20 тысяч новых рабочих мест

400 млрд инвестиций

Сокращение коммунальных платежей северян на 30%

300 млрд рублей - предварительная стоимость газопровода

9 млрд кубометров в год – планируемая мощность

8,6 млрд кубометров в год – потребность региона в газе

А В ЭТО ВРЕМЯ

На карте не значится

Летом 2021 года северяне забеспокоились: на карте газификации «Газпрома», показывающей направления работы, не оказалось Мурманской области. Впрочем, переживания были напрасными: на тот момент Заполярья на ней и не должно было быть.

- Данная программа «Газпрома» рассчитана на период с 2021-го по 2025 год и создана по поручению президента России Владимира Путина для доведения газа до домохозяйств в ранее газифицированных населенных пунктах центральным газопроводом, - уточнили в правительстве Заполярья.

В Мурманской области же надо начинать работу с нуля. В 2012 – 2013 годах в государственной программе газификации регионов Российской Федерации, основным исполнителем которой стал «Газпром», участвовали 69 субъектов РФ, и Заполярья в ней не было.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

О газификации Мурманской области говорили все губернаторы, но до нынешнего момента вопрос не сдвигался с мертвой точки. Почему?

Наш регион – логистический тупик, и что-то делать на нашей промерзлой земле невероятно дорого и трудно. Попыток заменить уголь, мазут на газ было много. Так, в 2011 году была утверждена «Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области» (разработчик – проектный институт ОАО «Газпром промгаз»), главная ставка делалась на разработку Штокмановского газоконденсатного месторождения. Однако когда проект заморозили, растаяла и надежда на быструю газификацию.

- В 2013 году «Газпром» существенным образом пересмотрел свои инвестиционные планы, и в 2014 году планировалось выполнить корректировку уже принятой схемы. Для этого правительством Мурманской области было принято решение о разработке и реализации «Комплексной программы модернизации объектов теплоснабжения областной и муниципальной собственности в целях оптимизации структуры топливного баланса региона на 2014 – 2020 годы», в рамках которой для выявления прогнозного спроса энергопотребления предусматривался энергоаудит объектов коммунальной сферы и энергетического хозяйства области. Проведенные исследования однозначно подтвердили отсутствие роста и даже некоторое снижение уровня потребления энергоносителей в коммунальной энергетике региона. В числе выводов, сделанных по данным отчета вышеуказанной организации, представленного 2 июня 2014 года, установлено, что предстоящая газификация не будет иметь цели решения вопросов энергодефицита, т. к. проблемы подключения новых потребителей и резкого роста спроса на энергоресурсы в Мурманской области не стоит. В качестве основной схемы снабжения уже тогда рассматривалась не трубопроводная доставка, а железнодорожная транспортировка газа от объектов его переработки (подготовки) малыми партиями в сжиженном виде, - отмечают сотрудники Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН Александр Биев и Алла Шпак.

Поэтому многие годы «голубое топливо» в Заполярье было слишком дорогим удовольствием. И только с приходом крупных компаний и появлением амбициозных проектов (например, строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений, порта «Лавна» и т.д.) газификация стала целесообразной.

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