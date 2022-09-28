Первые мобилизованные северяне отправились на подготовку в Санкт-Петербург. Фото: правительство Мурманской области

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, она затронет около 300 тысяч мужчин - 1% от всего мобилизационного ресурса страны. В Заполярье повестки вручат тысяче человек.

В Мурманской области призывную комиссию возглавил губернатор Андрей Чибис, который отметил, что процесс вручения повесток и всего взаимодействия с мобилизованными и их близкими должен быть выстроен. Глава региона отметил, что с военкоматами все ответственные органы работают в режиме 24 на 7, решая все возникающие вопросы.

- Слава богу, ошибки не носят массовый характер, но каждая единичная проблема важна. Четкие приоритеты – кто должен и может идти в первую очередь – обозначены Указом Президента и разъяснениями Минобороны, дополнительными нормативно-правовыми актами, которые за это время выпущены, включая предоставление соответствующих отсрочек для ряда категорий: студентов, IT-специалистов и других, которые были зафиксированы. В некоторых регионах страны выявлены серьезные ошибки по призыву людей совершенно других категорий, не соответствующих приоритетам. Я прошу всех военкомов, глав администраций, областного военкома быть предельно внимательными, чтобы таких ошибок не допускать, - поставил акцент Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что важно поддержать семьи призывников, оперативно прорабатывая все вопросы и трудности, которые у них будут возникать. Также по решению правительства Мурманской области, семьи мобилизованных северян получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Первые призывники уже убыли в часть-формирователь в Санкт-Петербурге.

На сайте правительства открыт портал (читайте «Конкретно»), посвященный частичной мобилизации, где даны ответы на самые распространенные вопросы. Приведем некоторые из них.

Вопрос: какие задачи в период частичной мобилизации поставлены перед Мурманской областью (сколько людей будут направлены и куда)?

Ответ: будут решаться две основные задачи: - Поддержание укомплектованности войск уже участвующих в специальной военной операции (береговые войска флота – мотострелковые соединения и соединение морской пехоты). Форма – военная служба в ВС РФ по контракту; - отбор граждан из числа пребывающих в запасе для формирования новых соединений и войсковых частей территориальных войск в рамках количественного задания, установленного для каждого из регионов. Задание для Мурманской области - до 1000 граждан. Формирование будет происходить в войсковой части-формирователе.

Вопрос: куда будут направлены граждане, призванные по частичной мобилизации из Мурманской области?

Ответ: в часть-формирователь, созданную на базе одного из учебных заведений Минобороны России в Санкт-Петербурге. В последующем они будут служить в частях и подразделениях территориальной обороны. При заключении контракта о прохождении военной службы – в соединениях береговых войск Северного флота: мотострелковых и морской пехоты.

Вопрос: что будет с теми, кто отказывается прибыть в сборный пункт? Когда будет наступать уголовная ответственность за отказ от мобилизации?

Ответ: за уклонение от мероприятий частичной мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Если гражданин знает, что подлежит мобилизации и умышленно не выходит на контакт с военным комиссариатом, в отношении него могут быть приняты принудительные меры (розыск, доставление и т. п.) В УК также внесены поправки, ужесточающие наказание за самовольное оставление части или места службы, а равно - неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Вопрос: какая заработная плата будет у тех, кто мобилизован?

Ответ: денежное довольствие будет выплачиваться в соответствии с занимаемой воинской должностью и имеющимся воинским званием, включая все надбавки, предусмотренные военнослужащим по контракту.

Вопрос: что нужно взять с собой при отправке на территории для участия в СВО?

Ответ: предметы первой необходимости. Обмундированием, экипировкой и другими вещами мобилизованные будут обеспечены в установленном порядке, как военнослужащие.

Вопрос: какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации?

Ответ: в соответствии с законодательством РФ не будут призываться: — забронированные (получившие отсрочку от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение (например, в организациях ОПК); — граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев; — занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц; — являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц; — граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (граждане женского пола, имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); — имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет; — граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Командующий Северным флотом Александр Моисеев - о том, кого мобилизуют в первую очередь:

- Это - уволенные в запас в течение последних пяти лет по контракту или по призыву, прошедшие мобилизационные сборы граждане первой категории. Конечно, приоритет будет отдаваться тем, кто имеет определенные навыки, опыт.

КОНКРЕТНО

122 – «горячая линия» по частичной мобилизации

gov-murman.ru/region/commissariat/mobilization_2022 – раздел на сайте правительства Мурманской области

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