ГК «Большой Вудъявр» вошел в число номинантов Национальной премии «Горы России»

Северяне могут поддержать «Большой Вудъявр» в национальной премии «Горы России». Фото: пресс-служба ГК «Большой Вудъявр»
Национальная премия «Горы России» проводится при поддержке Ростуризма. Цель премии - развитие горнолыжного туризма и продвижения культуры активного отдыха в горах с созданием единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Премия проводится путем народного онлайн голосования до 15 октября.
Как поддержать «Большой Вудъявр» в национальной премии «Горы России»?
1.Перейти на сайт нашигоры.рф/award-vote
2.Выбрать горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в предложенных номинациях (BigWood есть не в каждой из них).
4.Заполнить форму для голосования (понадобится только адрес электронной почты).
5.Подтвердить свой выбор.
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