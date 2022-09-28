ГК «Большой Вудъявр» вошел в число номинантов Национальной премии «Горы России»

Северяне могут поддержать «Большой Вудъявр» в национальной премии «Горы России». Фото: пресс-служба ГК «Большой Вудъявр»

Национальная премия «Горы России» проводится при поддержке Ростуризма. Цель премии - развитие горнолыжного туризма и продвижения культуры активного отдыха в горах с созданием единой платформы отрасли, где представлены все горнолыжные курорты и комплексы России. Премия проводится путем народного онлайн голосования до 15 октября.

Как поддержать «Большой Вудъявр» в национальной премии «Горы России»?

1.Перейти на сайт нашигоры.рф/award-vote

2.Выбрать горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в предложенных номинациях (BigWood есть не в каждой из них).

4.Заполнить форму для голосования (понадобится только адрес электронной почты).

5.Подтвердить свой выбор.

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