Погибшие дети, стрельба и угроза взрыва. Самые страшные ЧП за новогодние праздники в Мурманской области

На минувших новогодних праздниках спасателям было совсем не до оливье за просмотром «голубого огонька» в отличие от большинства северян. Фото: МЧС по Мурманской области

На минувших новогодних праздниках спасателям было совсем не до оливье за просмотром «голубого огонька» в отличие от большинства северян. Так, с 31 декабря по 8 января пожарно-спасательные подразделения Мурманской области выезжали по тревоге 69 раз. А в целом происшествий было еще больше.

Рассказываем о самых страшных и громких ЧП, которые успели произойти в регионе за длинные праздничные выходные.

Незадолго до Нового года, 30 декабря, под Полярными Зорями произошло ДТП, которое унесло жизни троих детей. Водитель Volkswagen Transporter, совершая обгон, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В аварии также пострадали двое взрослых. Сейчас родственники погибших ищут очевидцев аварии, а водителя микроавтобуса заключили под стражу.

Родственники погибших ищут очевидцев происшествия, просят рассказать о случившемся. Фото: следком МО

4 января случился пожар в порту Мурманска - там вспыхнул рефрижератор «Принцесса Арктики». Одного человека спасли из трюма, еще шесть эвакуировались самостоятельно. Прокуратура после происшествия начала проверку.

Ночью 6 января в Мурманске на Кольском проспекте прогремела стрельба. Северянку, которая шла по улице с пистолетом, заметили полицейские. На просьбу бросить оружие она начала стрелять, в итоге полицейские ранили ее ответным огнем, мурманчанка попала в больницу. Следком начал доследственную проверку по факту применения полицейскими табельного оружия при задержании женщины.

Пострадавшую госпитализировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В тот же день в аварии погибли двое жителей Мурманской области, которые ехали по Пряжинскому району Карелии. Водитель Skoda выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Suzuki. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibddkareliya

7 января очередное ЧП случилось в воздухе. Самолет, направляющийся из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Оказалось, что экипажу поступило сообщение о минировании лайнера. К счастью, оно было ложным, а воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

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