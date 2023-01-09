В Ненецком АО упал самолет АН-2 с десятью пассажирами на борту

В ближайшее время должна начаться спасательная операция. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 9 января самолет АН-2 совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО. Сообщение о происшествии поступило в 15.15.

- По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете, - уточнили в МЧС Ненецкого АО.

В ближайшее время должна начаться спасательная операция.

Самолет выполнял полет по маршруту Нарьян-Мар - Каратайка – Варандей, борт принадлежит АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». Причиной жесткой посадки могло стать обледенение. Проверку по факту случившегося начала Северо-Западная транспортная прокуратура. В частности, будет проверено техническое состояние воздушного судна.

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