Помогают всем. Что подскажут на «горячей линии» Мурманской области о частичной мобилизации

Иногда операторам приходится быть и в роли психолога. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. По сообщению Минобороны, всего планируется привлечь на службу 300 тысяч человек, а конкретно из Мурманской области в рамках первого этапа – около тысячи северян.

После этого у жителей Заполярья появилось много вопросов: «Кого призовут?», «Нужно ли самому идти в военкомат?», «Кому положена отсрочка?» и так далее. Но паниковать не стоит. Во всем помогут разобраться операторы «горячей линии».

Позвонив по номеру 122, северяне могут получить ответы на все интересующие вопросы о мобилизации.

- «Горячая линия» начала свою работу по вопросам частичной мобилизации с 22 сентября. В сутки мы фиксируем около 300 обращений, причем примерно одинаково звонят как мужчины, так и женщины. Наиболее популярный вопрос – «Кто будет призван?». Специалисты все подготовлены, мы получаем официальную информацию от Минобороны РФ, а также от структурных подразделений Мурманской области, - рассказывает начальник контактного центра ГОБУ ЦИТ Мурманской области Наталья Минина.

Много звонков поступает от добровольцев. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В том числе много звонков поступает от добровольцев. Северяне, готовые идти на военную службу, не дожидаясь повестки, уточняют, куда им обращаться. Им тут же отвечают – в военкомат.

- Студенты тоже звонят, спрашивают, могут ли быть добровольцами. Но, увы, мы говорим, что они не подходят, если учатся очно, - отмечает сотрудница контакт-центра.

Иногда операторам приходится быть и в роли психолога. В особенности, когда звонят женщины, у которых призывают мужей. Всех успокаивают и помогают справиться с тревогой, дают разъяснения.

Так как вопросов в контакт-центр каждый день поступает много, на портале правительства Мурманской области организован раздел военного комиссариата со страницей, посвященной теме частичной мобилизации. Он призван снизить нагрузку на «горячую линию».

- Там размещаются ответы на часто задаваемые вопросы. Если жители не смогут на страничке найти ответ на интересующий вопрос, то они могут позвонить операторам в контакт-центр. Последние соберут информацию, передадут ее в компетентные органы и, после ее отработки, оператор ответит на задаваемый вопрос, - сообщила заместитель министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

К слову, по номеру 122 принимают вопросы не только о частичной мобилизации, но и из других сфер – здравоохранения, ЖКХ. По вопросам мобилизации операторы готовы ответить с 8.00 до 21.00.

В контакт-центре также добавили, что сейчас идет набор сотрудников. Если житель Мурманска заинтересован в должности оператора, то он может обратиться по телефону 122 и оставить свои контактные данные для связи.

Напомним: специальная телефонная линия также работает для семей призывников из Мурманской области.

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