«20 главных событий России за 20 лет»: цифровизация жизни

Проникновение цифровых технологий в госсистему делают общение граждан с государственными органами более быстрым и комфортным. Фото: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Мы привыкли жить, не выпуская из рук мобильного телефона. В смартфоне у нас все: работа, почта, новости, общение с родными и близкими, покупки, банк и многое другое. Российское государство, как и граждане, давно освоило цифровой мир. Уже больше двадцати лет в стране развиваются цифровые сервисы, которые позволяют получить доступ к государственным услугам, информации и сервисам удаленно, без визитов в учреждения и очередей.

Самые популярные цифровые сервисы в России. Фото: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Так, самый известный в стране сервис – это портал Госуслуг. Здесь можно получить доступ к огромному количеству сервисов, получить массу справок, подать заявления, записаться на прием, и многое другое. Вот только краткий список услуг: можно заказать оформление паспорта гражданина или загранпаспорта, записаться на прием к врачу, узнать о штрафах ГИБДД, получить информацию о налогах, заказать справку о судимости, оплатить услуги ЖКХ, записать ребенка в детский сад или школу, подать налоговую декларацию и многое другое. Сайт ГИБДД – полезный сервис для автомобилистов. Здесь можно не только проверить наличие штрафов, но и прав собственников авто, историю владения, а так же подать заявления на регистрацию и другие операции с вашим авто.

Сайт налоговой службы полезен как для граждан, так и для бизнеса. Здесь можно узнать о долгах, оплатить их, подать заявления на вычет и многое другое. Кроме того, предприниматели могут проверить своих потенциальных партнеров, действительно ли они ведут бизнес, дои все ли с ним в порядке.

Росреестр – ключевой сервис в сфере недвижимости. Через него можно узнать о собственниках земельных участков, домов или квартир. Такую проверку можно сделать самостоятельно перед покупкой жилья, чтобы убедиться в честности продавца. Кроме того, здесь размещена публичная кадастровая карта, которая позволяет видеть границы своего или соседних земельных участков, узнать кадастровую стоимость земли, исходя из которой рассчитываются налоги.

Еще один важный сервис – это реестр залогов. Здесь можно проверить автомобиль перед покупкой с рук. Похожий сервис - реестр доверенностей, важный для получения информации об участниках судебных процессов.

Федеральный реестр сведений о банкротстве позволяет проверить компании, предпринимателей и обычных людей на предмет финансовой несостоятельности. А вестник госрегистрации дает возможность оперативно узнавать о ликвидации или реорганизации своих контрагентов. Похожие возможности дает сайт судебных приставов, здесь можно узнать как о собственных долгах, так и об исполнительных производствах в отношении других людей. Это важно, если вы собираетесь вести с ними дела.

Кроме того, в нашей стране можно следить за судебными процессами. Для этого созданы два сервиса: картотека дел арбитражных судов и система ГАС «Правосудие», где отражается информация о судах общей юрисдикции. Картотека арбитражных дел позволяет не только следить за процессами, но и участникам тяжб облегчает подачу в суд документов, а также выгрузку материалов дел.

Система ГАС «Выборы» позволяет следить за ходом избирательных кампаний: получать необходимые данные о кандидатах, а так же видеть все результаты выборов на любом из избирательных участков.

Такое проникновение цифровых технологий в госсистему делают общение граждан с государственными органами более быстрым и комфортным.

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