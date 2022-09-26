Уникальные возможности для школьников в выборе профессии откроет проект «Билет в будущее»

В 2022 году возобновлен набор учеников. Фото: bvbinfo.ru

Очень часто, окончив школу, дети не знают, куда пойти учиться дальше. «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6 – 11 классов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, который реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Региональным оператором проекта в Мурманской области выступает центр опережающей профессиональной подготовки - структурное подразделение ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н. Е. Момота». Федеральным оператором проекта вновь стал Фонд Гуманитарных Проектов.

В новом учебном году у ребят появится возможность попробовать себя более чем в 50 профессиях. Фото: bvbinfo.ru

В 2022 году возобновлен набор учеников. Путь ребенка в таком проекте похож на целое приключение, начиная с цифрового тестирования на базе платформы bvbinfo.ru. С 3 по 15 октября пройдут Всероссийские профориентационные уроки, а до конца года участников ждут профпробы на современных площадках техникумов, колледжей и вузов.

Цифровая платформа проекта bvbinfo.ru обновилась на 50%: появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. Система тестирования стала эффективнее: теперь ребенок может оценивать свои сильные стороны и потенциал для развития в самом начале, личностные особенности при повторном тестировании после знакомства с профессиями.

«Билет в будущее» - это уникальная возможность понять, в какой области человек сможет построить наиболее успешную карьеру. Фото: copp51.ru

Два месяца педагоги будут повышать квалификацию и применять полученные знания, чтобы стать для школьников проводниками в мир профессий, наставниками в вопросах профессионального самоопределения и развития через построение индивидуальных рекомендаций. «Конструктор будущего» в личном кабинете педагога открывает новые возможности для проведения урока профориентации, позволяя опираться на индивидуальные показатели как отдельных детей, так и целого класса.

В новом учебном году у ребят появится возможность попробовать себя более чем в 50 профессиях: «Поварское дело», «Сетевое и системное администрирование», «Туризм», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Мобильная робототехника» и многих других.

«Билет в будущее» - это уникальная возможность понять, в какой области человек сможет построить наиболее успешную карьеру. Одной из главных задач проекта является расширение профориентационных и профессиональных возможностей для молодежи в регионе, что позволит продемонстрировать школьникам наличие перспектив трудоустройства и карьерного роста.

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