Детей, оставшихся без попечения родителей, обучают соблюдению норм общества и безопасному общению в интернете

Подростки много времени проводят в интернете. Каждый взрослый хочет, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Фото: Виктор Радаев

С 1 сентября 2021-го года по декабрь 2022-го года Детская деревня – SOS Кандалакша реализует проект «Непростая тема» при поддержке Фонда президентских грантов. Его цель – долгосрочная и системная работа в Детской деревне по формированию у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально приемлемого и безопасного поведения в соответствии с отведенной гендерной ролью. Иначе говоря, – ресурс проекта помогает подросткам усвоить правила социального поведения и безопасного общения в глобальной сети.

«Воспитание социально одобряемого поведения у детей, оставшихся без попечения родителей, это одна из труднодостижимых целей. Причем, чем дольше ребенок будет находится в условиях дисфункциональной семьи, тем выше вероятность проявления устойчивых грубых поведенческих нарушений, тем меньше шансов для успешной социальной адаптации», - рассказывает руководитель проекта Виктор Радаев. Только в длительном процессе социализации ребенок овладевает социально приемлемыми формами поведения.

Справляться с трудностями подросткам помогают SOS-мамы/воспитатели, приемные родители, педагог-психолог, педагог-организатор и социальный педагог. Фото: Виктор Радаев

Реализация задач по воспитанию нормативного поведения у детей без родительского попечения часто осложнена наличием негативного жизненного опыта и ослабленного развития психофизиологической базы поведенческих механизмов. Иными словами – то, что другие дети усваивают как само собой разумеющееся, наши ребята усваивают на специальных занятиях, организованных как целенаправленное и систематическое коррекционно-развивающее воздействие. Постепенно, шаг за шагом, через осознание собственного настроения, чувств, эмоций, ребенок продвигается к выражению своих потребностей в социально приемлемой форме. Чтобы вступающие в самостоятельную жизнь молодые люди воспринимали себя как часть социума, им необходимо освоить навыки бесконфликтного общения, самоконтроля, позитивных коммуникативных установок, научиться непростым механизмам сопереживания другому человеку.

«Давайте, покажу на реальном примере, - продолжает разговор Виктор Радаев. Ребенок воспитывался в семье, где матери до него не было никакого дела. Попытки опеки лишить ее родительских прав ничем не заканчивались, мать каждый раз обещала изменить образ жизни. Все это время ребенок кражами добывал себе пропитание, ночевал в подъездах, клянчил деньги у прохожих, правдоподобно врал, о нормальном обучении не было даже речи. В одиннадцать лет подросток со своим жизненным опытом оказывается в приемной семье. В новой системе отношений взрослый - подросток усвоенные ранее стратегии сильно влияют на жизнь новой приемной семьи. Это еще то испытание! Измениться в одночасье ни подросток, ни его привычки не могут - об этом взрослому всегда нужно помнить. Усвоение новых социальных норм – это процесс длительной ежедневной кропотливой работы. Подростку, о котором я рассказываю, потребовалось не меньше двух лет, чтобы стали заметными положительные изменения. Сейчас о жизни в родной семье подросток не вспоминает, у него появились друзья, жизненные интересы и горизонты планирования «взрослой» жизни».

Проект "Непростая тема" поддержан Фондом президентских грантов. Фото: Фонд президентских грантов

В Детской деревне – SOS Кандалакша таких жизненных историй десятки. Справляться с трудностями подросткам помогают SOS-мамы/воспитатели, приемные родители, педагог-психолог, педагог-организатор и социальный педагог.

Затрудняют социализацию:

- уход от общения,

- замкнутость,

- агрессивный стиль поведения,

- демонстративный стиль поведения,

- «клоунское» поведение,

- оскорбления, клички, невербальные проявления агрессии, игра на публику,

- поведение жертвы,

- зависимое поведение.

Подростки много времени проводят в интернете. Каждый взрослый хочет, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Опасность представляют не только вирусы, помимо них существует кибербуллинг (травля), неприемлемый контент, онлайн-хищники, нацеленные на детей и подростков.

Детям и подросткам интернет необходим для выполнения школьных заданий, общения с учителями, одноклассниками, друзьями, интерактивных игр и выполнения других задач. Для того, чтобы интернет был безопасным, подростки под руководством взрослого наставника составили рекомендации для сверстников:

- храните пароли в безопасном месте,

- периодически меняйте пароли,

- не разглашайте личную информацию в интернете (фамилию, имя, место жительства),

- будьте внимательны в социальных сетях,

- используйте антивирусные программы.

Возможность привлечь к проведению тренинга по формированию социально приемлемого и безопасного полоролевого поведения высококвалифицированного психолога-сексолога Людмилы Кофейниковой появилась благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Более 80 юных северян из Кандалакшского, Ковдорского районов и Мурманска участвуют в реализации проекта «Непростая тема», для SOS-мам и приемных родителей, предоставляется консультативная помощь, проводятся мероприятия по повышению родительских компетенций.

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