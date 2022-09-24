Ведутся работы по извлечению горнорабочего из-под завала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 сентября на шахте компании «Норникель» «Каула-Котсельваара» в Никеле произошел несчастный случай.

- Произошел обвал горной массы в одном из блоков на горизонте +50 метров. В результате горной массой был завален горнорабочий. Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника. Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование, - сообщили в пресс-службе «Норникеля».

Также доследственную проверку проводят следователи, они уже прибыли на место произошедшего.

В сети появилась информация о гибели рабочего, однако официального комментария на эту тему нет.

Напомним: 14 сентября произошел пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля-2 Кольской ГМК в Мончегорске – дочерней компании «Норникеля». Огонь распространился по площади 60 кв.м, пострадавших и жертв удалось избежать.

В августе два человека пострадали во время падения фрагмента горной породы на буровой станок. ЧП произошло в Оленегорске на руднике компании «Олкон».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru