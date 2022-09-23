В Мурманской области призовут тысячу человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Как уточнил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать порядка 300 тысяч человек. Рассказываем, что известно про частичную мобилизацию в Мурманской области.

В Заполярье призывную комиссию возглавил губернатор Андрей Чибис. Он уточнил, что повестки вручат порядка 1000 северян.

- Это - уволенные в запас в течение последних пяти лет по контракту или по призыву, прошедшие мобилизационные сборы граждане первой категории. Конечно, приоритет будет отдаваться тем, кто имеет определенные навыки, опыт, - сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

На сайте правительства Мурманской области опубликовано постановление о создании призывных комиссий. Они образованы в Мурманске, ЗАТО Александровск, Видяево, Заозерске, Островном, Североморске, Апатитах, Кировске, Ковдорском районе, Мончегорске, Оленегорске, Печенгском округе, Полярных Зорях, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском, Терском районах.

Первые повести уже приходят северянам, их вручают лично либо по месту жительства, либо по месту работы.

Как уточнил губернатор, семьи призывников будут получать единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. К членам семьи, которые будут получат выплату, относятся супруг или супруга, родители или опекуны, дети старше 18 лет при наличии инвалидности или если они получают образование до 23 лет.

По вопросам частичной мобилизации работает «горячая линия» - звонки принимаются по телефону 122.

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