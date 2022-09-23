На фестиваль в «закрытый» город

Фестиваль «Музеи открывают города» пройдет в Полярном 29 октября. Фото: из фондов городского историко-краеведческого музея г. Полярного

Жители и гости Мурманской области могут посетить «закрытый» военный город и стать участниками фестиваля «Музеи открывают города». Событие, которое объединит закрытые территории, пройдет в Полярном (ЗАТО Александровск) 29 октября 2022 года.

Приехать может каждый желающий, но об этом необходимо позаботиться заранее. О том, как проехать в закрытый город, можно узнать в конце статьи.

На музейных площадках участники фестиваля из разных регионов России представят виртуальные экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы, отражающие специфику своих территорий.

Идею фестиваля «Музеи открывают города» поддержал Президентский фонд культурных инициатив и коллеги из Лесного, Новоуральска, Железногорска, Заречного, Северска, Трехгорного, Власихи, Краснознаменска и всех городов ЗАТО Мурманской области.

Идею фестиваля «Музеи открывают города» поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Фото: из фондов городского историко-краеведческого музея г. Полярного

Деятельность хранителей истории в этих населенных пунктах направлена, в первую очередь, на взаимодействие с местным сообществом. Знакомство с историей, традициями и культурой на территории закрытых административно-территориальных образований для иногородних граждан ограничены пропускным режимом.

В рамках фестиваля пройдут семинары и «круглые столы». У сотрудников музеев ЗАТО будет возможность обсудить с коллегами свои профессиональные наработки и проблемы, познакомиться с тенденциями и определить возможности следования новым векторам в развитии музейного дела в условиях закрытых территорий.

На интернет-портале размещена информация о городах - участниках фестиваля, а также сведения о том, как попасть в музей того или иного «закрытого» населенного пункта. В том числе, и на сам фестиваль в г. Полярный (ЗАТО Александровск).

Обращаем ваше внимание, что для проезда в г. Полярный (ЗАТО Александровск) требуется оформление пропуска (продолжительность оформления 30 дней). На официальном сайте музея Полярного можно ознакомиться с инструкцией по оформлению пропуска.

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