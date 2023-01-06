Шла с пистолетом по улице. В Мурманске женщина устроила перестрелку с полицейскими

Пострадавшую госпитализировали. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 6 января на Кольском проспекте в Мурманске было неспокойно. Сотрудники полиции, охраняя общественный порядок, заметили женщину, в руках у которой был пистолет. Ее попросили бросить оружие, однако та открыла стрельбу. Злоумышленницу ранили ответным огнем.

Следком начал доследственную проверку по факту применения полицейскими табельного оружия при задержании женщины.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. То, какие ранения она получила, в правоохранительных органах не уточнили.

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