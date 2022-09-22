Накликать урожай. ФосАгро представила цифровые сервисы для аграриев

Форум Innofood состоялся в Сочи под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Фото: ПАО "ФосАгро"

Форум Innofood состоялся в Сочи под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. Предметом диалога на нем стали инновационные технологии в пищевой индустрии и сельском хозяйстве, а также их роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и венчурные инвестиции в отрасль. В работе форума приняли участие руководители компаний и инвесторы, а в пленарной сессии Innofood поучаствовал и заместитель председателя российского правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В ходе специализированной сессии «Соя - культура будущего. Как помочь реализовать генетический потенциал урожайности» компания ФосАгро от от от от представила цифровые сервисы компании: мобильное приложение AgroResult. Оно сочетает в себе функционал агрокалькулятора и личного кабинета агрария.

AgroResult - единственное отраслевое мобильное приложение, которое позволяет не только получить персонализированные рекомендации по нормам внесения азота, фосфора и калия под конкретные параметры поля, почвы, выращиваемой культуры и прогнозируемой урожайности, но также выбрать оптимальную систему питания, подобрать наиболее подходящие марки удобрений и рассчитать необходимый объем. Кроме того, пользователь может заказать нужные удобрения прямо в приложении.

- Наши усилия в сфере инноваций и цифровизации приносят свои плоды – лояльная аудитория, постоянно использующая цифровые платформы и сервисы ФосАгро, в июле 2022 года превысила 17 тысяч пользователей. С помощью цифровой экосистемы мы продвигаем наши экоэффективные решения – новые марки удобрений и кормовых добавок, чтобы способствовать быстрому внедрению новых технологий, а значит получению аграриями большего количества здоровых продуктов питания с лучшей рентабельностью производства, - рассказал заместитель генерального директора ФосАгро Сергей Пронин.

В ходе форума ФосАгро также представила инновационный продукт ApaSil® и линейку кормовых продуктов под брендами APAFEED® и NITRIVAFEED®.

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