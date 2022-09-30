Первый симптом – это инсульт или инфаркт. Каждый двухсотый человек живет с невидимой болезнью

Валерий Гонта, врач-кардиолог многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» в г. Мурманск Фото: Антон ЗАБИРОВ

Холестерин мало кем воспринимается как что-то опасное. Это же не онкология, не ВИЧ-инфекция и даже не COVID-19. «Холестерин – это у пожилых», - думают многие, и даже не представляют, как ошибаются. Если у большинства болезней есть симптомы, которые укажут, что с организмом что-то не так, то у атеросклероза, который возникает из-за повышения уровня холестерина в организме, первые симптомы часто – это инсульт и инфаркт. После этих слов задумались? И правильно! Чем опасна невидимая болезнь, рассказал врач-кардиолог многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Мурманске Валерий Гонта.

ВАЖНО ЗНАТЬ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА

Свою специализацию – сердечные патологии и атеросклероз – Валерий Андреевич выбрал еще в вузе, а потом узнал, что такая болезнь имеет отношение и к нему. Сейчас он на личном примере показывает, как легко не знать, что находишься на грани жизни и смерти.

- Повышенный уровень холестерина можно заметить, только сдав анализы. В редких случаях об этом могут сигнализировать ксантелазмы – высыпания вокруг глаз. Но обычно человек живет, не подозревая о проблемах. Мы попросту не чувствуем уровень холестерина! - рассказывает врач.

Посещение клиники для каждого пациента проходит в комфортных условиях Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сети можно найти информацию, что на атеросклероз намекают боли в ногах, повышенная усталость, шум в ушах, головная боль, одышка. Но на самом деле это ошибочное мнение (ведь все эти симптомы можно причислить и к ряду других болезней), как и еще одно распространенное заблуждение – что норма холестерина зависит от возраста.

- На самом деле норма едина для всех – это 5 ммоль/л. И повышенный холестерин невозможно «наесть» - только 10% его поступает с едой, остальное организм вырабатывает сам. Высокий уровень холестерина - это самое частое генетическое заболевание в мире, оно встречается у каждого двухсотого человека, - поясняет Валерий Гонта. – Ученые знают механизм возникновения атеросклероза, но не знают причину. Тот, кто узнает, почему появляется эта болезнь, сразу получит Нобелевскую премию.

А пока принято считать, что атеросклероз развивается у тех, кто связан с факторами риска: курением, диабетом, гипертонией, повышенным холестерином. Последний момент особенно важен. Даже если человек прекрасно себя чувствует, но у его родителей повышенный уровень холестерина или в семье есть ранние смерти от инфаркта, то это повод провериться.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА

«Но мы же постоянно сдаем кровь на анализ? Разве это не проверка?» - справедливо спросят многие. Действительно, анализ крови мы сдаем десятки, а то и сотни раз в течение жизни. Например, во время беременности, диспансеризации, перед операцией и т.д. Но вот не всегда такие обследования помогут вовремя заметить опасность.

- Из всех врачей человек обычно чаще всего контактирует с терапевтом, который может в силу отсутствия углубленных знаний не знать особенности холестерина. И считать нормой, например, 5,2 ммоль/л, хотя это уже повышенный уровень. Мне врачи также говорили, что с моими анализами все в порядке, хотя я понимал, что это не так. И сейчас ко мне часто приходят пациенты, которые сдавали кровь и получали ответ, что все в норме, но я перепроверял и находил заболевание, - отмечает наш собеседник.

Детское отделение клиники «Альфа-Центр Здоровья» г. Мурманск Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поэтому на холестерин стоит сделать отдельную проверку. При этом надо понимать, что холестерин – это важное вещество в нашем организме, без которого нам не выжить. Как опасен его повышенный уровень, так и повод для тревоги и лечения пониженный уровень. Но именно чрезмерное содержание вещества приводит к появлению бляшек, которые закрывают наши артерии, их разрыву и образованию тромбов.

Сдать общий анализ на холестерин, конечно, уже хорошо. Но лучше еще проверить расширенный липидный спектр (он поможет узнать еще и про хороший и плохой холестерин), а также липопротеин (а).

- Это особо злой скрытый холестерин, генетическая бомба, которую не видно на общем анализе. Этот анализ сдают один раз в жизни, потому что показатель не меняется, - уточняет Валерий Андреевич.

Мужчины до 40 лет и женщины до 50 лет (или до климактерического периода) могут сдавать анализ на расширенный липидный спектр раз в пять лет, если нет плохой наследственности. Повышенный уровень холестерина все чаще находят у пациентов от 30 до 40 лет: болезни, увы, молодеют. И из-за атеросклероза, о котором многие и не догадываются, случаются инсульты (если тромб оторвался и «ушел» в голову) или инфаркт (если тромб попал в сердце). Анализ на липопротеин (а) нет смысла сдавать беременным и лицам старше 80 лет. А вот тем, у кого есть факторы риска, помимо анализа крови стоит проходить также УЗИ сосудов шеи и артерий ног, чтобы вовремя обнаружить бляшки.

Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» в г. Мурманск Фото: Антон ЗАБИРОВ

ГРАМОТНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Вылечить атеросклероз народными средствами или диетой и спортом нельзя. Стоит понимать, что даже лекарства не уберут полностью бляшки - а БАДы и прочее и подавно! – но они смогут сделать их плотнее, снизив риск образования тромбов, меньше и предотвратить появление новых.

- Если не принимать препараты и игнорировать лечение, то исход один – большая вероятность ранней смерти, - отмечает Валерий Гонта.

Так, у человека с холестерином в 10-20 ммоль/л без помощи врачей почти нет шанса дожить до 30 лет. К слову, проверить уровень холестерина стоит и детям. Если раньше считалось, что лечить надо только взрослых, то сейчас в России есть практика лечения и детей от 6 лет.

- Не надо бегать от врачей, лучше вовремя узнать диагноз на ранней стадии развития болезни, получить курс лечения и продолжать свою привычную жизнь. В случае с атеросклерозом важно обратиться к нужному специалисту, который внимательно проверит анализ. Стоимость такого обследования нельзя назвать высокой, но это очень важно, - резюмирует специалист.

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C 15 сентября по 31 октября в «Альфа-Центр Здоровья» в Мурманске будет проходить акция «Забота о сердце». Северяне смогут пройти комплексное обследование состоящее из ЭКГ с расшифровкой, первичный и повторный осмотр врача-кардиолога, липидный спектр (анализ на уровень холестерина в крови, холестерина липопротеинов высокой и низкой плотности, уровень триглицеридов и липопротеинов). Стоимость данной услуги по акции составит 4370 рублей вместо 5650 рублей.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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