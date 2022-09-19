В Сегеже отметили День работников леса

Президент Segezha Group вручил сотрудникам Сегежского ЦБК корпоративные почетные грамоты

В минувшие выходные карельские предприятия Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») отмечали День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Более 200 работников в г.Сегеже получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. В течение двух дней проходили праздничные торжества, приуроченные к профессиональному празднику. Поздравить сотрудников приехал лично президент Segezha Group Михаил Шамолин. Почетными грамотами компании награждены более 30 сотрудников сегежских предприятий.

Почетные грамоты Минпромторга РФ вручил заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Павел Николаевский

Пять сотрудников Сегежского ЦБК за большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником награждены почетной грамотой министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Грамот Минпромторга удостоены: генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк, машинист компрессорных установок Мария Михеева, руководитель отдела по расчетам с персоналом Людмила Аноп, старший инженер-конструктор Сергей Королев, Ведущий специалист по складской логистике древесного сырья Татьяна Бехтерева.

Генеральный директор Петр Поделенюк вручил награды сотрудникам.

На доску почета АО "Сегежский ЦБК" за достижения наилучших производственных показателей, роста производительности труда и активное участие в общественной жизни комбината выдвинуты 55 сотрудников и ветеранов комбината. Также сотрудники комбината получили грамоты и благодарственные письма министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия и администрации Сегежского муниципального района.

Людмила Аноп и Павел Николаевский.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович направил руководству и коллективу комбината приветственный адрес и выразил благодарность ветеранам, работникам и руководству ЦБК за преданность делу, за труд и вклад в развитие города.

Для ветеранов Сегежского ЦБК традиционно готовится праздничная программа.

В городе бумажников состоялись праздничные мероприятия для сотрудников, ветеранов ЦБК и жителей города. Кульминацией празднования Дня работников леса стала концертная программа и праздничный фейерверк.

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