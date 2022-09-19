Эксперты Segezha Group обозначили актуальные задачи развития российского ЛПК

Погрузочные работы на лесной бирже. Фото: Segezha Group

15-16 сентября в Москве представители Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняли участие в VII Международной конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2022».

Вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов отметил, что российский лесопромышленный комплекс проходит в своем становлении далеко не первый сложный этап. При этом не стоит излишне драматизировать ситуацию – важно продолжать объективно оценивать положение в отрасли и последовательно работать над поиском путей ее дальнейшего поступательного развития. ЛПК свойственно циклическое развитие, и при каждой смене цикла наблюдаются турбулентные явления. Что касается текущей ситуации, то ее можно сравнить с очередной сменой цикла, когда все уже хорошо известные отрасли негативные факторы проявили себя одновременно. Для смягчения наблюдаемой турбулентности можно просить государственные органы снизить регуляторную нагрузку, что сейчас уже и происходит. В частности, адаптация процесса внедрения ЛесЕГАИС уже произошла – при совместных усилиях бизнеса и государства. Более того, Segezha Group обнаружила для себя дополнительные преимущества внедрения этой системы. А именно, когда холдинг оказался отрезан от системы международной добровольной лесной сертификации, для целого ряда покупателей из азиатского региона, например, из Индонезии, ЛесЕГАИС начал играть роль надежного официального инструмента, подтверждающего законность происхождения российской древесины. Другой важный аспект – торговля. Внутри России, а также на постсоветском пространстве имеется значительный потенциал развития торгово-экономических связей в сфере ЛПК. Перспективные рынки есть и в Азии, это, в первую очередь, Индия и АСЕАН. При этом торговля с Китаем, практически, не пострадала. Здесь государство может поддержать экспортеров с точки зрения установления благоприятных межгосударственных режимов торговли. В Азии могут открыться совершенно новые горизонты по объемам сбыта и номенклатуре товара, за счет этого удастся оптимизировать и логистические затраты. Конечно, в новых условиях ведения бизнеса потребуется частичный пересмотр инвестиционных проектов, переориентирование планируемых товарных потоков, закупаемого оборудования и схем финансирования, уверен Николай Иванов.

Лесная биржа. Фото:Segezha Group

Директор по аналитике Segezha Group Надежда Рязанцева среди основных вызовов для развития российского ЛПК выделила закрытие целого ряда рынков сбыта, логистические ограничения, рост затрат, проблемы с поставками оборудования, запчастей и техники, а также укрепление рубля. На долю России приходится высокая доля экспорта хвойных пиломатериалов – около 70%. В ближайшее время, в том числе из-за логистических ограничений, произойдет некоторое снижение этого показателя. При этом в настоящее время идет переориентация данного сегмента на новые рынки сбыта. Для российских производителей основными партнерами остаются Китай и страны СНГ, расширяется сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), а также с Японией. Доля России на мировом рынке хвойных пиломатериалов составляет 11%, на китайском – 68%, в СНГ – 86%. Российская хвойная древесина северных пород имеет ряд выдающихся конкурентных преимуществ, поэтому найти альтернативу ей будет сложно, полагает Надежда Рязанцева. Она считает, что в новых условиях российским компаниям необходимо осваивать новые нишевые сегменты на внутреннем и зарубежных рынках, предлагать новые продукты в сфере деревянного домостроения, расширять географию бизнеса, совместно с властями прорабатывать меры эффективной государственной поддержки отрасли.

Директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин сообщил, что грузопотоки холдинга характеризуются высокой степенью контейнеризации. Поэтому наиболее ощутимым фактором, который приходится учитывать компании при построении новых логистических маршрутов, стал уход крупных контейнерных компаний с российского рынка. В настоящее время Segezha Group переключается на балк из-за вынужденной деконтейнеризации своих грузопотоков. Одновременно пришлось кардинально перестроить экспортную логистику активов в европейской части страны, при этом транспортные маршруты сибирских предприятий остались в целом неизменными. Андрей Юдин сообщил, что серьезное давление на бизнес оказывают и возросшие ставки на перевозку грузов. Несмотря на объективные сложности, для российских логистов открываются новые возможности для развития. Так, освободились ниши целого ряда логистических гигантов, например, MAERSK и MSC. Segezha Group заинтересована в скорейшем появлении их отечественного аналога, расширении географии контейнерных грузоперевозок. Для этого холдинг готов совместно с экспедиторами, транспортными компаниями активно участвовать в создании новых отечественных сервисов, поддерживать и наполнять их грузопотоком. В Segezha Group с оптимизмом рассматривают развитие новых транспортных мультимодальных коридоров: использование Северного морского пути, МТК «Север-Юг». Особая надежда – на субсидирование государством ряда транспортных затрат. По мнению Андрея Юдина, эффективными представляются совместные рабочие группы бизнеса и государства для решения ключевых логистических вопросов, а также налаживания бесперебойного функционирования Северного морского пути и РЖД.

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