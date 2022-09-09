При поддержке Segezha Group в Сегеже состоялся благотворительный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга

На выставке московских художников-монументалистов в сегежском ЦКиД. Фото: Segezha Group

В минувшие выходные при поддержке Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в рамках проекта «Наша Карелия» в Сегеже состоялась благотворительная концертная программа «Вам на радость». Единственный концерт вокалистки, уроженки Сегежи Жанны Султанаевой и других артистов творческой мастерской «Три Столицы» из Санкт-Петербурга прошел в городском центре культуры и досуга. В концерте прозвучали авторские песни композитора из «северной столицы» Михаила Шиловского. Многие композиции, вошедшие в программу, созданы в городе бумажников. Искренность и мелодичность песен о Карелии сделали концертную программу большим культурным событием для Сегежи.

В благотворительном концерте приняли участие артисты из Гатчины Ленинградской области, в том числе лауреаты всероссийских и международных конкурсов - дуэт «Душевный разговор» Евгений Логашов и Николай Григорьев (акустические гитары). Оркестровые аранжировки программы созданы композитором из Луганска Александром Окружко.

«Наполнить Сегежу новым содержанием – один из приоритетов Segezha Group и градообразующего комбината. Мы заинтересованы не только изменить визуальный облик города, сделать его более респектабельным и комфортным, но и наполнить духовную жизнь сообщества жителей, приобщить их к современному и классическому искусству. Стараемся это делать по мере возможностей и с учетом пожеланий горожан», - комментирует советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

В 2021 году Segezha Group стала лауреатом всероссийской премии Investment Leaders в номинации «Социальный проект года». Благотворительный проект Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» получил награду в категории «Инвестиции в регионы». Благотворительной программой предусмотрено благоустройство, обновление парка культуры и отдыха, ремонт дорог, строительство детских игровых комплексов и спортивных площадок, реализуется целый пакет инфраструктурных и социальных мероприятий. На выполнение 36 больших проектов по решению актуальных проблем города компания направила 155,7 млн руб. Жители четко ассоциируют проект «Я шагаю по Сегеже» с программой социальных инвестиций Segezha Group. Программой предусмотрены также культурные мероприятия. В Сегеже в прошлом году проходила трехнедельная выставка московских художников-монументалистов, состоялась первая большая новогодняя ярмарка с гала-концертом, в 2022 г. прошел специальный показ документального фильма «Ключи Карелии», созданного при содействии компании, для жителей города запланировано много других интересных и познавательных встреч.

Карусель на ярмарке. Фото: Segezha Group

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com