Фестиваль "Гольфстрим" пройдет 4 сентября 2022 года. Фото: Екатерина КОНОТОП

После перерыва в несколько лет в Мурманск возвращается фестиваль «Гольфстрим». В 2020-м его не проводили из-за пандемии, в 2021-м – из-за ремонта моста через Колу. В 2022 году он пройдет.

Рассказываем, как добраться до фестиваля и какая будет программа.

Торжественные мероприятия фестиваля

09.00 – Начало культурно-развлекательной программы – площадки и сцены на левобережной развилке мостового перехода через Кольский залив, правом берегу мостового перехода через Кольский залив; 11.00 – Церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим» – левый берег Кольского залива; 12.15 – Награждение участников массового заезда лиц с ограниченными возможностями здоровья – зона финиша на правом берегу мостового перехода через Кольский залив; 13.20 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, роллер спорт, парусный спорт, петанк, парковые шахматы) – сцена под мостовым переходом через Кольский залив; 15.00 – Награждение победителей и призеров фестиваля спорта «Гольфстрим» (юкигассен, Crazy миля, пляжный волейбол, мини-футбол, «Пожарная тяга») – сцена под мостовым переходом через Кольский залив.

Спортивные мероприятия фестиваля

10.00 – Соревнования по парусному спорту; 12.30 – Заплыв через Кольский залив.

Площадка под мостом через Кольской залив 09.00 – Соревнования по пляжному волейболу; 09.00 – Соревнования по мини-футболу на песке; 09.00 – Соревнования по юкигассен; 10.00 – Соревнования по петанку; 10.00 – Соревнования по «парковым» шахматам; 11.00 – Соревнования по экстремальной атлетике «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика»; 12.00 – Спортивная площадка для детей «Родной двор»; 12.00 – Соревнования по танцевальному спорту; 12.00 – Полоса препятствий «Crazy миля».

Мост через Кольский залив. Старт на левом берегу Кольского залива 11.35 – Парад авто-, мототехники; 11.40 – Соревнования по роллер-спорту; 11.50 – Массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья; 11.50 – Заезд на беговелах; 12.05 – Массовый легкоатлетический пробег.

Также в 10.00 на площадке под мостом начнет работу «Арктическая кухня», а в 11.00 – интерактивные площадки.

Как добраться

К месту открытия фестиваля автобусы будут курсировать из всех округов города: - из Ленинского округа в 10.00 автобус отправится с конечной остановки троллейбуса № 4 «Улица Адмирала флота Лобова». - из Октябрьского – в 10.00 с площади возле Центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1). - из Первомайского округа – в 10.15 от остановки троллейбуса №6 «Улица Крупской». В обратную сторону по тем же маршрутам будет организовано по два рейса – в 14.00 и 15.30.

Также к месту проведения фестиваля можно добраться городским транспортом: автобусом № 19 до остановки «Почта», автобусом № 18 до конечной (улица Баумана), троллейбусом № 4 до остановки «улица Бочкова», затем пешком до Кольского моста.

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