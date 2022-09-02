Перед глазами – точка отсчета. Будущих портовиков в Мурманске вдохновит работа Валериана Ляхницкого

Новый кабинет логистики в опорном вузе торжественно открыли ко Дню знаний. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Россия повернулась лицом на Север, и Мурманский порт должен играть исключительную роль» - такую мысль в свое время высказал выдающийся российский инженер Валериан Ляхницкий. Именно благодаря его исследованиям и разработкам 107 лет назад появился Мурманский морской торговый порт. Мысль прославленного портостроителя и спустя век не теряет своей актуальности.

Новый кабинет логистики - еще один важный шаг в сотрудничестве МАГУ и ММТП. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Не принимать, а дарить

К своему дню рождения, который традиционно отмечается 1 сентября, ММТП, принимая поздравления, делает подарки. В этом году – это открытие логистического кабинета в Мурманском арктическом государственном университете. В компании говорят, что не торопились открыть непростую с точки зрения различных решений аудиторию именно ко Дню знаний – важно было сделать все на высоком уровне, а не быстро. Но все же успели символично к празднику.

В МАГУ отмечают, что кабинет логистики стал творческим вызовом для вуза и новым уровнем взаимодействия с ММТП в сфере развития инфраструктуры для профессиональной подготовки кадров.

К 107-летию со дня образованию прошел торжественный митинг с участием сотрудников и руководства порта. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

- Это новый путь в знания, добрые отношения, светлое будущее, в котором мы обязательно будем жить, - уверена ректор МАГУ Ирина Шадрина.

Оформление кабинета продумано до мелочей, а отправной точкой стала карта Валериана Ляхницкого, которой он руководствовался при проектировании порта. Также команда Института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ и ММТП провела большую работу в архивах, чтобы стены аудитории украсили фотографии, показывающие становление порта от начала строительства и до наших дней. Также в помещении вместо неудобной мебели появилась современная, чтобы учиться было комфортно.

Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Совместный проект по кабинету логистики – это шаг, который подтверждает серьезность наших намерений в сфере профессиональной подготовки кадров. Мы сделали его для того, чтобы студенты выбрали наше предприятие своим работодателем. Мы ждем вас на производственную практику, на работу, - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов на церемонии открытия. - В этом году мы испытали большую радость, когда первый выпуск транспортно-логистического класса гимназии № 8 пришел к нам на стажировку. Мы смогли увидеть результат нашего труда, понять, что мы помогли остаться в родном регионе тем, кто здесь родился и вырос. Мы будем и дальше развивать сотрудничество с МАГУ, у нас есть проекты, связанные не только с аудиториями, но и по образованию. Так, мы обсуждаем предложение руководящему составу нашей компании преподавать в опорном вузе.

Для оформления нового кабинета понадобилась работа с архивными документами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Со школьной скамьи

Заниматься в новой аудитории будут студенты направления «Менеджмент. Логистика и управление предприятием». Помимо основных дисциплин они проходят узконаправленные, например, экологическую, транспортную логистику, менеджмент, владение профессиональным английским языком. К слову, в их составе – шесть выпускников профильного транспортно-логистического класса гимназии № 8, над которой шефствует АО «ММТП». Один из них – Михаил Карпов – учится на втором курсе целевого набора. Минувшим летом он прошел портовую практику и искренне горит идеей вернуться туда уже с трудовой книжкой.

К празднику сотрудники ММТП поставили несколько рекордов. Фото: Пресс-служба АО «ММТП»

- Еще во время учебы в гимназии я видел, как много делает торговый порт, - говорит Михаил, - начиная от открытия профильного класса и продолжая оформлением других помещений, включая оснащение современной техникой. И сейчас я рад, что в МАГУ появился филиал порта в виде такой аудитории. В гимназии и университете я много узнал о том, как работает Мурманский морской торговый порт, а летняя практика помогла мне увидеть это изнутри - слаженный процесс взаимодействия всех сотрудников, от докера до генерального директора.

- Все мы знаем проблему оттока населения, к сожалению, уезжают молодые люди, которые поступают на учебу в других городах, чтобы иметь высокооплачиваемую интересную работу. И Мурманский морской торговый порт, старший брат Мурманска, – уникальное предприятие, которое охватило профориентацией весь цикл - от школы до вуза и рабочего места. Приятно находиться в такой аудитории и понимать, сколько внимания уделяют современности, актуальности и красоте, которые так важны в наши дни, - сделал акцент глава Мурманска Игорь Морарь.

Студент второго курса специальности "Менеджмент. Логистика и управление предприятием" Михаил Карпов ранее учился в профильном классе гимназии №8. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Будничные рекорды

На встрече участники обменялись приятными подарками, например, студенты получили экземпляры книги по истории порта, которую создали при участии сына Валериана Ляхницкого. В компании не сомневаются, что ребята станут частью не просто команды ММТП, а его семьи. Которая, кстати, к своему празднику установила сразу несколько рекордов.

Знаменитая карта Валериана Ляхницкого. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Так, в июле вместе с «РЖД» портовики выгрузили 495 вагонов с навалочными грузами за 12-часовую смену, а железнодорожники за 24 часа обработали 1234 вагона, в том числе 855 - для порта. Последний месяц августа тоже отметился достижением – обработкой первой партии крупногабаритного длинномерного груза – трубошпунта (длина одной единицы доходит до 32 метров). Как уточнили в пресс-службе ММТП, в канун дня рождения установили новый рекорд работники грузового района № 1 – 99 489 тонн навалочных грузов за смену. Впрочем, для портовиков стахановские темпы – это будни, а не что-то сверхъестественное. И молодое дерзкое поколение специалистов тоже появится на Доске почета.

У МАГУ и ММТП большие планы на сотрудничество. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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