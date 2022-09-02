Segezha Group построила новые игровые площадки во всех детсадах Сегежи

детская площадка установлена в рамках благотворительного проекта Segezha Group "Я шагают по Сегеже" Фото: Segezha Group

Этим летом во всех детских садах г.Сегежи Республики Карелия Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») установила новые игровые площадки. Закупили разноформатные игровые комплексы – специально под каждый детский сад. К 1 сентября полностью завершили их монтаж, а также благоустройство прилегающей территории. При этом строго придерживались технического регламента и правил безопасной эксплуатации. Стоимость проекта составила более 37 млн рублей.

детская площадка установлена в рамках благотворительного проекта Segezha Group "Я шагают по Сегеже" Фото: Segezha Group

Руководитель социальных проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Данила Клементьев сообщил: «Сначала комбинат помог демонтировать старые, не соответствующие современным требованиям, а, зачастую, и опасные, горки и качели. Новые конструкции - с безопасным покрытием из резиновой крошки и полиуретанового связующего. Перед их установкой провели инженерные изыскания, выполнили планировку песчано-щебеночного слоя для максимально ровного основания площадок».

детская площадка установлена в рамках благотворительного проекта Segezha Group "Я шагают по Сегеже" Фото: Segezha Group

«Это настоящий подарок, ведь одномоментно во всей Сегеже преобразились детсадовские игровые комплексы. Появление новых ярких детских объектов для развития дошколят и ребят, которые еще только пойдут в наши детские сады, стало возможным благодаря нашим друзьям в Segezha Group. За процессом преображения территории детских садов следили не только воспитатели, но и родители воспитанников и все жители города», - отмечает заместитель главы Сегежского муниципального района по социальным вопросам Светлана Махмутова.

детская площадка установлена в рамках благотворительного проекта Segezha Group "Я шагают по Сегеже" Фото: Segezha Group

Заведующие детских учреждений говорят, что новые площадки приносят радость и пользу воспитанникам.

детская площадка установлена в рамках благотворительного проекта Segezha Group "Я шагают по Сегеже" Фото: Segezha Group

«Мы искренне признательны Сегежскому ЦБК и всей компании Segezha Group за проделанную работу. Конечно, дети с нетерпением ждали появления современных игровых площадок. Наши прогулки стали теперь намного увлекательнее и безопаснее», - поблагодарила компанию от лица всех руководителей дошкольных учреждений заведующая МКДОУ №17 Марина Круглова.