"Температура опустилась почти до нуля, а он был в кофте". Волонтеры рассказали, как спасали мальчика под Кандалакшей

Благодаря слаженной работе более сотни людей мальчика вернули родителям. Фото: vk.com/la_murmansk

Вечером 29 августа под Кандалакшей пропал 11-летний мальчик: вышел со двора частного дома и ушел в неизвестном направлении. Ребенок почти не разговаривал, что осложняло задачу найти его. Когда родители не обнаружили его рядом с домом, то обратились за помощью в полицию.

Поиски длились почти сутки, только днем 30 августа стало известно, что мальчика нашли на берегу озера в двух километрах от его дома. К счастью, юный северянин хоть и был напуган и замерз, но был жив и невредим.

Координатор поисков Татьяна Филиппова отряда "ЛизаАлерт" приехала в Мурманскую область в отпуск, но в первые же дни отдыха оказалась в строю. Она рассказала, как прошли сутки, пока искали мальчика.

Штаб развернулся в доме у соседей семьи, в которой пропал ребенок. Фото: vk.com/la_murmansk

- С того момента, как мы приехали к месту пропажи, я была поражена отзывчивостью и неравнодушием всех экстренных служб, принимавших участие в поиске. На месте уже работали спасатели, полиция и Следственный комитет. И нам мгновенно удалось установить эффективное взаимодействие между добровольцами и службами. Это было очень важно, так как ночью температура воздуха опустилась почти до нуля, а Руслан был в легкой кофте и действовать нужно было быстро. Мальчик почти не разговаривает, поэтому он не смог бы громко откликнуться на крик спасателей. К утру «по тревоге» уже были привлечены сотрудники МВД и Следственного комитета ближайших районов, - рассказывает Татьяна Филиппова.

Всего к поискам мальчика присоединилось почти 150 человек. Одни печатали листовки, другие занимались с картами. К работе на местности готовились присоединить кинологи и волонтеры с собаками, также авиалесоохрана, из Мурмашей готовились вылеть Cessna и беспилотники. Даже соседи семьи, в которой произошла беда, не остались в стороне, а приютили у себя волонтеров и остальных, чтобы у тех был теплый штаб.

Ради поисков мальчика объединились волонтеры, работники экстренных служб и другие. Фото: vk.com/la_murmansk

Поиски велись и на земле, и с воздуха, и на воде - спасатели проходили береговую линию озера. Несмотря на то, что мальчик нашелся всего в двух километрах от берега, участники работы на местности прошли 90 километров!

На местности волонтеры и другие прошли почти 90 километров. Фото: vk.com/la_murmansk

- Штаб непрерывно работал, и каждый понимал друг друга с полуслова. Мы все были связаны одной целью, руководители поисково-спасательных работ оперативно обменивались полученной информацией, добровольцы и сотрудники всех служб и организаций объединялись в группы, получали задачи и уходили в лес, к воде, на осмотр жилой территории и на задачи по оповещению. Люди — самый главный и ценный ресурс отряда. На поиске Руслана крайне не хватало опытных поисковиков, поэтому было принято решение привлечь добровольцев других отрядов Мурманской области и даже из соседних регионов — Ленинградской области и республики Карелия, и многие из них отозвались на помощь, но, к счастью, это не пригодилось, - продолжает рассказ Татьяна.

Мальчика искали с собаками, при помощи беспилотников и с воды. Фото: vk.com/la_murmansk

Координатор поисков отмечает, что работа в Мурманской области стала показательной, как могут десятки людей объединиться ради одной важной цели. Экстренные службы уважали волонтеров, все работали рука об руку. И, что особенно ценно, к поискам могут присоединяться все, даже те, кто не умеет ориентироваться в лесу. Ведь в такие трудные часы всегда есть много другой работы, которая по силам каждому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru