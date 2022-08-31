Прикинули на глаз? Во время строительства здания прокуратуры в Мурманске сошел грунт, в случившемся обвиняют известного человека

По данным проектировщиков, вместе стенки склон укрепили трубками, которые не смогли удержать грунт. Фото: «Инженерный центр»

Стройка на склоне улицы Академика Книповича, чуть ниже отеля Park Inn «Полярные Зори», в Мурманске заморожена. Здесь уже могло появиться красивое здание, куда бы с улицы Капитана Егорова переехала областная прокуратура. Но вместо новоселья - котлован и ржавые металлические конструкции. А еще уголовное дело в отношении проектировщиков.

«Инженерный центр» утверждает: все изыскания были проведены, подлога нет. Фото: «Инженерный центр»

«Арктика» стоит

- Мой отец – заслуженный строитель России! Ему 70 лет, на его счету много зданий в Мурманске, та же «Арктика». Мы спасли его от ковида, но не знаем, спасем ли сейчас, - рассказывает Андрей Чертков, учредитель проектно-изыскательского предприятия «Инженерный центр».

Его отец Станислав Черткова – один из обвиняемых по делу о мошенничестве со строительством нового здания прокуратуры Мурманской области. Второй обвиняемый – бывший геолог Инженерного центра Зайцев.

Компания выиграла госконтракт на проектирование и изыскательные работы прокурорского здания, в 2019 году документы прошли госэкспертизу, Инженерный центр получил свои 11,55 миллиона за работу (1,65 миллиона из этой суммы выделялись на инженерно-геологические изыскания), в 2020-м началась стройка. И в октябре того же пандемийного года на стройплощадке произошла авария.

Участок под здание выбран непростой, под уклоном, и со склона у отеля сошла земля вместе с деревьями и кустарниками. В этот момент на территории были рабочие, волна земли буквально снесла экскаваторы в сторону, люди чудом не пострадали. Через год администрация Мурманска ввела режим повышенной готовности, так как была угроза повторного обрушения, и выделила 12 миллионов рублей из резервного фонда на устранение опасности.

С момента проектирования здания областной прокуратуры прошло четыре года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А были ли изыскания?

После случившего следователи ожидаемо начали проверку и возбудили уголовные дела. В отношении Черткова – по статье о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, а в отношении Зайцева – за пособничество в этом мошенничестве.

- Обвиняемый (Чертков. – Ред.), являясь строителем и проектировщиком с большим стажем работы, неоднократно занимался проектной деятельностью и достоверно знал, что инженерно-геологические изыскания требуют наличия специальной техники для бурения скважин, лаборатории для исследования грунта, прошедших соответствующую аккредитацию, либо финансовых средств в размере более 1 миллиона рублей на оплату данных работ у сторонних организаций, - сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

По версии следствия, своими силами Инженерный центр сделать изыскания не мог, поэтому обратился к услугам геолога субподрядной организации, заплатив ему 150 тысяч рублей. Но и у того не оказалось нужной техники для бурения скважин для проб грунта.

- Привлеченный обвиняемым геолог подготовил фиктивный технический отчет о якобы проведенных инженерно-геологических изысканиях, включив в него заведомо ложные сведения о бурении и лабораторном испытании грунтов. Данный отчет формально подтверждал выполнение обязательств исполнителя перед заказчиком и послужил предпосылкой для оплаты услуг общества, несмотря на то, что фактически эти работы не были выполнены, - уточнили в СКР.

У Инженерного центра свое видение ситуации. Геолог работал в компании почти 10 лет, был на хорошем счету, а потом создал свою фирму, но продолжил деловые связи с бывшим руководством. Как отмечает Андрей Чертков, все изыскания были проведены, в своей работе компания уверена. Почему на стройплощадке произошло ЧП, надо спрашивать с компании, которая взялась за строительство.

- Мы знаем, что были грубые нарушения. На саму площадку нас не пускали, но мы могли наблюдать со стороны. Откровенно говоря, участок для строительства был не самый удачный, но строить здание там можно было, укрепив откос шпунтовой стенкой. Но она была собрана уже после схода грунта, до этого стояли трубки, которые не могли удержать пласт земли, - уверен учредитель. – Если были какие-то ошибки в наших расчетах, мы готовы были все устранить и переделать за наш счет, но нам не дали возможности контролировать строительство, проверить, идет ли оно в соответствии с нашим проектом. Даже потом нам восемь раз отказывали в просьбе провести контрольное бурение, чтобы проверить расчеты. Мы все же смогли частично его выполнить. Исследования показали, что расчеты почти во всем совпадают, а значит, создать фиктивный отчет и угадать данные в нем было невозможно. Наш проект прошел госэкспертизу.

Обвиняемые утверждают: требуемое проектом шпунтовое заграждение было установлено уже после ЧП, стройка началась с нарушениями. Фото: «Инженерный центр»

Почему меняются показания?

Как отмечают Чертков и адвокат его отца Максим Давыдов, сначала на допросах геолог свидетельствовал, что все изыскания были проведены и отчет настоящий. А потом резко изменил свою точку зрения и стал давать показания против себя и заказчика. В Инженерном центре не исключают, что анализ проб грунта, который был сделан в лаборатории Воронежа, проходил не совсем законно, на основе личных договоренностей. И такие исследования мимо кассы могли быть не только по зданию прокуратуры, но и по другим объектам, с которыми работал субподрядчик. Но в таком случае Инженерный центр сам стал жертвой.

- У нас были даже фотографии с площадки, когда там работал буровой мастер. Но нам говорят, что это может быть подделка, что наша техника физически не могла туда заехать. Но мы готовы хоть сейчас ее туда загнать и показать, что это не так, - говорит Андрей Чертков.

После обрушения грунта заказчик решил провести повторные геологические изыскания, ими в 2021 году занялась компания ООО «СевИнжГео». Отчет может стать одним из доказательств вины Инженерного центра, однако у того есть вопросы к следствию.

- Сам отчет был в четырех томах, во втором томе 216 листов, в третьем – 217. Но после в документах следствия стали фигурировать другие данные: 190 листов вместо 216 и 215 - вместо 217. Нам объяснили это технической ошибкой. Но на самом деле было выкинуто 26 лабораторных испытаний, в том числе 13 - самых дорогостоящих, которые подтверждают реальные геологические характеристики. Часть данных скорректировали в сторону ухудшения, - говорит Максим Давыдов. – Также можно заметить разницу в подписях экспертов к описи изъятой документации. Есть основания думать, что у нас, у строителей, и у следователей на руках разные документы.

Учредитель «Инженерного центра» Андрей Чертков (справа) уверен, что его отец ни в чем не виноват. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Если следствие докажет мошенничество 70-летнего Станислава Черткова, то ему грозит до 10 лет лишения свободы, как и Зайцеву. Хотя геолог свою вину признает и сотрудничает с СКР, поэтому его приговор может быть мягче. А вот заслуженный строитель России уверен в своей невиновности. Сначала он находился под домашним арестом, но потом из-за проблем со здоровьем эту меру пресечения отменили в пользу запрета определенных действий, например, ему нельзя общаться с Зайцевым. У следствия к Черткову много вопросов.

- Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии не признал, избрал позицию активного противодействия предварительному следствию. Мужчина уличен в фальсификации доказательств и склонении участников уголовного дела к фальсификации доказательств. Зафиксированы факты подделки в период расследования уголовного дела договоров и иной имеющей значение документации. Также установлены попытки сформировать ложные доказательства, якобы подтверждающие фактическое бурение скважин в некоторых местах при проведении геологических изысканий. Обвиняемый привлек организацию, осуществившую в декабре 2021 года бурение в точках, в которых ранее якобы исследовался грунт, что привело к созданию в месте строительства искусственных следов от бурения, которых ранее не имелось, по причине того, что второй обвиняемый фактически грунт в этих местах не бурил и не исследовал. По ходатайству следствия судом принято решение о наложении ареста на недвижимое имущество обвиняемого, стоимостью более 7 миллионов рублей, - добавили в СКР.

Сейчас материалы уголовных дел направлены в суд. Прокуратура Мурманской области проходит в деле как пострадавшая сторона. Новоселье в здании на Книповича откладывается.

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