Пошумели с рок-звездой: в Кировске отгремел День горняка-2022

День горняка-2022 прошел с особенным размахом. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

С Днем горняка-2022 кировчан поздравили Гарик Сукачев, артисты уличных театров из Санкт-Петербурга и Москвы, а также шоу «Современное искусство движения». Лучший горняк КФ АО «Апатит» по традиции уехал с церемонии чествования отличившихся работников на новеньком автомобиле.

Гости праздника смогли увидеть шоу «Современное искусство движения». Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Костюмированные развлечения

День горняка-2022 прошел с особым размахом. Погода преподнесла виновникам торжества и гостям праздника свой подарок, отчего на центральных улицах Кировска стало особенно многолюдно. Празднование развернулось сразу на нескольких площадках: в Театральном дворике Дворца культуры гуляющих развлекали артисты уличного театра полезного смеха «КувырКом» (Санкт-Петербург). Лицедеи дали два интерактивных спектакля - «Четвертое измерение» и «Сказ о честном слове». Неподдельный интерес у юных участников праздника вызвал спектакль «Котонавты» театра «Светлые лица» из Москвы. Театр из Северной столицы «Вокруг» выступил с представлением «Сашины сказки». Приподнятое настроение поддерживали «Мелодии наших сердец» духового оркестра кировского ДК. А из мастерской карнавального ряжения и костюмированного развлечения «Бумажная шестеренка» уличного театра «АспектР» люди выходили украшенные не хуже уличных артистов и полные эмоций.

- Ребенок счастлив: дочь с головой погрузилась в праздник, - делится впечатлениями Наталья Шушанова. - На Курортном бульваре мы сделали ей аквагрим, а здесь, в мастерской, для нее соорудили такой наряд, что, наверное, позавидуют даже уличные артисты.

За атмосферой - со всей области

- Мы из Мончегорска. Любим приезжать на День горняка из-за этой особенной атмосферы, - говорит Мария Тарновская. - Куда ни глянь, приветливые лица, ухоженные улицы в цветах, развлечений сколько угодно: хочешь - смотри спектакли, хочешь - занимайся творчеством. Всегда приятно и интересно и нам, взрослым, и сынишке. Он у меня полюбил мастерить, сегодня увезем домой на память сувенир, который он сделал здесь своими руками.

Для многих северян уже традиция - приезжать на День горняка. Праздник всегда выдается массовым. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Неподдельный интерес из года в год у всех, от мала до велика, вызывает выставка горной техники на набережной озера Верхнее. Можно не только смотреть, но и забраться в кабины современных образцов и заодно послушать сотрудников КФ АО «Апатит», для которых горные машины стали надежными товарищами в работе.

По соседству раскинулся целый городок аттракционов, где оживление вносили артисты атмосферного театра визуальных экспериментов «Сосферас».

Награды и достижения

Кульминация праздничной программы – традиционное чествование отличившихся работников горнодобывающей отрасли и концерт известных исполнителей. Со сцены стадиона «Горняк» тружеников поздравили заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг и директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

Очередной День горняка компания «ФосАгро» отметила новыми производственными и инвестиционными рекордами.

Очередной День горняка компания «ФосАгро» отметила новыми производственными и инвестиционными рекордами. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Все это - благодаря вашему ударному труду, - отметил Михаил Рыбников, генеральный директор ПАО «ФосАгро». - Наши производственные победы отражаются на нашей инвестиционной программе, на наших дальнейших планах развития и увеличения объемов производства. Огромная благодарность коллективу за труд.

Всего в день праздника и в ходе предшествовавших ему торжественных собраний коллективов КФ АО «Апатит» награды вручили 135 сотрудникам.

- Продолжается реконструкция и развитие производств АО «Апатит», - сообщил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. - Сегодня мы побывали на Расвумчоррском руднике, на открытии дробильно-доставочного комплекса № 4 и его пуске в опытно-промышленную эксплуатацию. Это ключевой проект для Расвумчоррского рудника, поскольку благодаря ему мы можем сохранить объемы производства, достигнутые рудником в последнее время.

Новое место молитвы

Санаторий «Тирвас» - популярное место оздоровления и отдыха у жителей Кировска и близлежащих городов. При поддержке компании «ФосАгро» на его территории построят православный храм в честь святого праведного Лазаря Четверодневного. В День горняка митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан провел церемонию освящения закладного камня в основание будущего храма. Традиция строительства заводских храмов, идущая еще с дореволюционных времен, сохраняется компанией и сегодня.

У санатория "Тирвас" построят православный храм в честь святого праведного Лазаря Четверодневного. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Каждый фабрикант, промышленник на месте, где трудился его коллективов, обязательно строил храм, - отметил митрополит Митрофан. - Потому что храм дисциплинирует. Эта возрожденная на новом уровне в наше время глубокая мысль в полной мере реализуется в компании «ФосАгро». Вы видите – везде, где происходит добыча, есть храмы. Храм – это душа этого места. И вокруг этой души не может быть ничего нехорошего. Там неизбежно, как круги по воде, расходится благодать Божья и все преобразует. Это очень важная мысль, которую хорошо понимает руководство компании.

Свое авто

Почетное звание «Лучший горняк» в этом году присвоено Ивану Репкину, крепильщику Кировского рудника. Лучшему труженику вручили ключи от новенького автомобиля Renault Kaptur. Инициативный и трудолюбивый, стоявший у истоков создания бригады крепильщиков рудника, Иван Репкин, стоя у автомобиля, признался, что его переполняют эмоции и чувство благодарности за высокую награду. Но на дальнейшую работу новый статус не повлияет – впереди еще много планов и целей, которых нужно достичь.

Почетное звание «Лучший горняк» в этом году присвоено Ивану Репкину, крепильщику Кировского рудника. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Спасибо коллегам и руководству! – обратился Иван Репкин к коллективу. - Всем желаю таких же наград.

Гарик Сукачев: «Пошумим!»

Гвоздем праздничной программы стал концерт рок-музыканта, поэта и актера Гарика Сукачева. Он зажигал сердца, исполняя для тружеников горнодобывающей отрасли свои лучшие хиты.

Главной приглашенной звездой праздника стал Гарик Сукачев. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

«Он талантище! Поет вживую - непередаваемая энергетика! Получили море позитива, натанцевались, напелись», «Спасибо организаторам концерта, что пригласили именно Гарика Сукачева! Пожалуй, это самый лучший подарок: было очень душевно, очень искренне и невероятно талантливо. Спасибо!», - делились эмоциями зрители.

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