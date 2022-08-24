Волонтеры Segezha Group почистили побережье Белого моря

Волонтёры Segezha Group. Фото: Segezha Group

17-19 августа на побережье Белого моря волонтеры Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») провели экологический субботник. Они очистили от антропологического следа более 7 км береговой линии уникального биосферного заповедника в Онежском Поморье - Национального парка «Кенозерский». Волонтеры собрали 9 мешков пластика, стекла и прибрежного мусора, привели в порядок эко-тропу «Птицы, рыбы и киты», созданную холдингом совместно с жителями села Пурнема.

В уборке приняли участие сотрудники Группы из Москвы, Республики Карелия, Красноярского края, Архангельской, Костромской и Иркутской областей. К ним присоединились – известный башкирский блогер Раис Габитов, главный специалист отдела экологического просвещения Национального парка «Кенозерский» Анжела Забалдина и школьники из Пурнемы.

«Мы давно сотрудничаем с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Здесь, в Онежском Поморье, мы реализовали идею эко-тропы со смотровой вышкой для наблюдения за белухами. В этом году много туристов – и вышка очень популярна среди них», - отмечает Анжела Забалдина.

В завершение субботника, рядом с информационными стендами местной флоре и фауне, установили новый противопожарный аншлаг.

«Это первое выездное мероприятие наших волонтеров. Мы собрали региональных лидеров, обменялись идеями, опытом – надеемся, что работа по защите природы активизируется. Segezha Group - социально ответственный бизнес. Например, в прошлом году мы проложили эко-тропу и построили смотровую вышку для наблюдения за белухами в районе мыса Глубокий. В этом году усиливаемся за счет активных амбассадоров социальной ответственности из числа сотрудников наших предприятий. Опыт первых добровольческих инициатив убедительно доказывает, что волонтёрство – серьезный инструмент построения эффективных корпоративных коммуникаций. Наше движение крепнет под единым брендом Segezha Group – сегодня нас уже 150 человек и волонтерская деятельность концентрируется вокруг трех основных направлений: экологическое, социальное и интеллектуальное», - говорит руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Segezha Group Надежда Рулева.