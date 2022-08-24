Segezha Group готовится к отопительному сезону в Сегеже с опережением сроков

вид на г. Сегежу. Фото: Segezha Group

Для подготовки к зимнему отопительному сезону в карельском городе Сегежа Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») выделила на ремонт тепловых сетей более 20 млн рублей.

Работы в цехе по производству и сбыту тепловой энергии Сегежского ЦБК. Фото: Segezha Group

Практически завершен ремонт городских теплосетей, энергетической и водогрейной котельных на территории Сегежского ЦБК. Заменили более 1,5 км трубопровода и более десяти объектов запорной арматуры. Горячая вода уже поступает в дома сегежан и на городские социальные объекты.

Ремонтные работы на теплосетях г. Сегежа. Фото: Segezha Group

«Весь комплекс регламентированных и дополнительных работ на тепловых сетях города завершим к 30 августа. К отопительному сезону практически готовы. Теплоэнергетики нашего комбината третий год подряд исправно обеспечивают подачу горячего водоснабжения в дома жителей с опережением намеченных сроков», - говорит руководитель службы по производству и сбыту тепловой энергии Сегежского ЦБК Андрей Кольцов.