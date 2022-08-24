О чем может сказать ваша кровь...

Онкодиспансер, РК, г. Петрозаводск.

Существует множество видов лабораторных исследований крови. Клинический (общий) анализ крови назначается как в профилактических целях, так и во время болезни. Биохимический анализ крови дает наиболее полное представление о функционировании всех органов и систем человека, а также о скорости происходящих в его организме обменных процессов.

Групповая принадлежность крови и определение резус-фактра - одно из важных исследований, которое может спасти жизнь пациента в результате несчастного случая.

Коагулограмма (гемостазиограмма) или анализ крови на свертываемость помогает определить количество и качество протромбинов, а также их способность образовывать тромбы и предотвращать серьезные кровопотери, о чем свидетельствует скорость образования кровяных сгустков. Если показатели свертываемости снижены, то существует вероятность появления обширных кровотечений даже при небольших травмах, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Избыточная свертываемость крови (повышенная густота) может привести к формированию тромбов, способных перекрывать важнейшие сосуды и артерии.

Анализ крови на гормоны назначается специалистом для определения состояния и правильности функционирования многих систем организма пациента. Гормоны - биологические активные вещества, регулирующие все важные биохимические процессы - рост, размножение, обмен веществ и другие.

Исследование на наличие онкомаркеров является одним из методов, определяющих вероятность развития в организме опухолевого процесса. С помощью данного анализа можно выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, а также предотвратить возникновение их рецидивов.

Достоверность показаний специфических белков можно рассмотреть на примере самых распространенных из них. К таковым относится тест ПСА. Этот онкомаркер нужно сдавать мужчинам для своевременного обнаружения рака простаты. При злокачественных опухолях железы данный показатель действительно превышает норму. Но, он также возрастает, если в простате формируется новообразование доброкачественного характера. Мужчинам после 50 лет тест на ПСА желательно делать ежегодно для своевременного обнаружения изменений в деятельности предстательной железы.

Еще один показательный маркер - CA-125. Он растет в крови женщин, у которых обнаружен рак яичников, но может повышаться при большом количестве иных патологий, не связанных с онкологией. В составе комплексного обследования сдавать онкомаркеры каждые полгода нужно женщинам с плохой наследственностью либо генными мутациями.

Доктора могут насторожить следующие изменения в самочувствии:

- резкое снижение массы тела без видимых причин;

- повышенная утомляемость;

- отказ от пищи;

- постоянные или периодические боли;

- частая слабость;

- субфебрильная температура тела (от 37,1 до 38,0 °C на протяжении долгого времени).

Отражается онкологическая патология и на результатах стандартных исследований крови. Общий анализ может выявить рост СОЭ, падение лейкоцитов либо гемоглобина. Негативные изменения отмечаются также в «биохимии» крови.

Подобные результаты исследований сами по себе не говорят о росте патологически измененных клеток, но выступают поводом для дополнительного обследования. В том числе, сдачи анализов на онкомаркеры.

Сдать анализ можно по будням с 8.30 до 9.30 в ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» по адресу г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д.5 . Телефон для справок - 8-981-400-83-82.