Сотрудники Segezha Group награждены «Почетным знаком Главы Республики Карелия»

Фото: Segezha Group

20 августа в Сегеже в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 95-летию Сегежского района, Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков вручил сотрудникам Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») награды за выдающиеся достижения в области развития промышленности, участие в модернизации производства и добросовестный труд.

«Почетным знаком Главы Республики Карелия» отмечены содовщик котлотурбинного цеха энерготехнологического производства ТЭС-2 Сегежского ЦБК Алексей Морозов и миксовщик цеха каустизации и регенерации извести производства целлюлозы дирекции по производству и сервису СЦБК Алексей Давыдов.

В приветственном слове Глава Карелии подчеркнул, что при поддержке республиканского правительства и лесопромышленного холдинга Segezha Group район развивается по многим направлениям. Продолжается модернизация производства, ремонт дорог, благоустройство, развитие инфраструктуры, запланирована газификация, обновление систем водоснабжения и водоотведения, полная замена системы теплоснабжения в Сегеже.

Фото: Segezha Group

В честь юбилея района Сегежский ЦБК получил также благодарственное письмо от Главы Сегежского муниципального района Марины Гусевой за значительный вклад в социально-экономическое развитие. В течение ряда лет Segezha Group реализовала ряд важных благотворительных проектов в городе. Градообразующий комбинат помог отремонтировать объездную дорогу, в период борьбы с пандемией оказывал существенную помощь системе местного здравоохранения. На закупку медоборудования и автомобилей скорой помощи для Сегежской ЦРБ компанией было выделено 18 млн рублей. В 2021 году Segezha Group взяла на себя ремонт основных дорог в новой части города. Общая площадь работ по фрезерованию и укладке асфальтового покрытия на участках трёх дорог составила 20 тыс. м2. Восстановлено 35 съездов во дворы и межквартальные проезды. Сумма ремонтно-дорожных работ составила более 40 млн рублей. «Все эти работы мы выполнили за счет средств Сегежского ЦБК. В рамках благотворительно проекта «Я шагаю по Сегеже» в городе установили детские площадки, тренажерные комплексы, восстановлена территория места отдыха горожан на берегу Линдозера, благоустроен Троицкий храм, поддерживаются спортивные секции и общественные организации», отметила Натали Карапетян, советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам.