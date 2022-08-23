Цена добра - оно бесценно

В команду фонда входят 35 волонтеров, которые трудятся на складе, кухне и отвечают за доставку адресной помощи. Фото из архива фонда «Добрый мир».

Когда речь заходит о благотворительности, одни говорят, что рады бы помочь, да не знают как, а другие действуют решительно, без лишних разговоров. Команда таких решительных – волонтеров, сторонников, меценатов – собралась в мурманском фонде «Добрый мир».

На протяжении пяти лет, не пропуская ни одного воскресенья, фонд кормит северян бесплатными «Добрыми обедами». В них входят пол-литра супа, литр второго с котлетой или сосиской. На эту помощь могут рассчитывать те, кого хитрый кульбит судьбы сбил с ног.

- К нам обращаются в последнее время все больше пенсионеров и инвалидов. Отказать никому не можем, поэтому наращиваем и наращиваем объемы «Доброго обеда», - рассказывает президент благотворительного фонда Алексей Пенкин. – Нашу помощь получают малоимущие: бездомные, инвалиды, одинокие старики, многодетные семьи, семьи, в которых растут дети с инвалидностью, мамы, в одиночку воспитывающие ребенка, беженцы, погорельцы. Кто может, приходит самостоятельно на точки раздачи, остальным обед доставляют на дом наши автоволонтеры.

Президент благотворительного фонда Алексей Пенкин. Фото из архива фонда «Добрый мир».

До весны 2020 года за «Добрым обедом» обращалось около 200 человек. Но когда началась пандемия и самоизоляция, в очередях за бесплатной едой заметно прибавилось. В апреле того года «Добрый мир» зафиксировал рост подопечных до 360, и с каждым новым кризисом количество нуждающихся увеличивается.

- Последние полгода мы снова наблюдаем устойчивый рост. Теперь в «Добром обеде» нуждаются 600 человек, - констатирует Алексей Викторович. – Нам пора переехать на собственную промышленную кухню, где мы сможем развернуться и готовить на 1500 человек.

Сейчас фонд готовит на кухне кейтеринга «Банкет 51». Руководитель ресторана выездного обслуживания Алексей Котельников выручил волонтеров и предложил им свою площадь. Но масштабы готовки такие, что мощностей этой кухни уже не хватает.

- Мы сделали приблизительные расчеты, что на собственную кухню нужно минимум 2,5 миллиона рублей. Такой суммы у фонда, который существует на пожертвования, нет. К концу года подготовим проект кухни, будем искать подходящее помещение. Одновременно будет идти специализированный сбор средств, - отмечает президент фонда.

Еще до его открытия о своей поддержке заявил постоянный меценат фонда, соучредитель, генеральный директор ООО «АльфаСтил» Александр Терлецкий. Мончегорец, который переехал в 2019 году в Санкт-Петербург, не теряет связи с Заполярьем и активно участвует в благотворительности.

Постоянный меценат фонда, соучредитель, генеральный директор ООО «АльфаСтил» Александр Терлецкий. Фото из архива фонда «Добрый мир».

- Александр Викторович помогает фонду для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Смайлики», фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». В Мурманской области при его поддержке организация «Светоч» проводит «Добрый обед» в Мончегорске, а мы – в Мурманске и Коле. Он также помогает поздравить с Новым годом детей, которые встречают праздник в больницах. Мы навещаем ребят в первые дни января в костюмах и с подарками. Эти встречи приносят радость не только детям, но и врачам, - делится Алексей Пенкин. – Наше сотрудничество продолжается около года, и он сразу предложил выделить на кухню 500 000 рублей.

Президент фонда перечисляет оборудование, которое необходимо для промышленной кухни. Домашними кастрюлями, на 5 литров, для таких объемов приготовления не обойтись. «Доброму миру» нужны опрокидывающиеся пищеварочные котлы, пароконвектоматы, гастроемкости. Еще один пункт в списке – холодильники, а в идеале - морозильная камера. В ней можно будет хранить, к примеру, мясо, которое жертвуют фонду военнослужащие и их семьи из продовольственных пайков.

- Также в проекте запуск благотворительной столовой. Такой в Мурманске еще нет, но мы, опираясь на пятилетний опыт работы, знаем, что она будет востребована. В нашу социальную столовую можно будет прийти каждый день. Для самых нуждающихся еда будет бесплатной, для других – по минимальной цене, - рассказывает о планах Алексей Викторович.

Он отмечает, что фонд вышел из режима «накопить бы к следующему воскресенью» благодаря системной поддержке меценатов.

По выходным волонтеры готовят 280 литров супа, 250 литров гарнира, 600 котлет. Фото из архива фонда «Добрый мир».

- Поддержка приходит иногда самым неожиданным образом. Северяне очень милосердные и делятся даже в тяжелых для них обстоятельствах. Так, в пандемию одна пенсионерка после смерти мужа перевела фонду 50 000 рублей. В тот период этой суммы хватало на два «Добрых обеда», - вспоминает Пенкин.

Глава «Доброго мира» подчеркивает, что фонд с благодарностью принимает любую помощь.

- Татьяна Вешнякова, учредитель и директор компании «Тара-51», уже давно стала постоянным автоволонтером фонда и обеспечивает все «Добрые обеды» боксами. Предпринимательница Евгения Топакова в день открытия парикмахерской TopFamily перевела фонду всю выручку. Юлия Черничук проводила благотворительные интеллектуальные игры. Суши-бар Gotakimi жертвует фонду фрагменты красной рыбы, из которой мы делаем замечательную уху. Компания «Мурманский улов» предоставляет рыбный фарш для котлет. Студенты Мурманского строительного колледжа имени Момота разгружают наших волонтеров - иногда берут на себя приготовление салатов и зажарок для супа, - перечисляет Алексей Викторович.

В свою очередь «Добрый мир» сам активно помогает другим благотворительным и социальным организациям, в частности, хорошо известному в Заполярье фонду «Дети-ангелы Мурмана» и Центру защиты материнства «Колыбель».

- Постепенно радиус работы «Доброго мира» увеличивается. В 2019 году мы делились опытом с мончегорскими добровольцами из организации «Светоч» для запуска их «Доброго обеда». К трем адресам раздачи «Добрых обедов» в Мурманске в сентябре 2020 года добавился один адрес в Коле. Наш вещевой склад, самый крупный в Мурманской области, этой весной отправлял вещи для нуждающихся в Ловозерский район. Сейчас готовимся наладить работу для отправки вещей в другие районы, - говорит глава фонда.

Рекордным стал «Добрый обед» 15 мая 2022 года – волонтеры накормили 603 человека. Фото из архива фонда «Добрый мир».

Присоединиться ли к команде фонда в качестве волонтера или автоволонтера на склад или кухню, провести ли инспекцию в шкафу и поделиться вещами, стать ли дарителем и оформить перевод в пользу фонда - это каждый решает для себя сам. В фонде уверены, что северяне регулярно делают выбор в пользу добра и стремятся сделать окружающий мир лучше. Тому подтверждение – пять лет безостановочной работы и планы на будущее.

КОНКРЕТНО

Узнать о работе фонда «Добрый мир» можно в паблике в «ВКонтакте» vk.com/dobmir51 и по телефону +7 (953) 756-75-00.

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