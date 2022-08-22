Войти в ДНК города: Мончегорск в шестой раз был на «Табуретке»

Фестиваль "Табуретка" в Мончегорске открыли в шестой раз. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я бы мог стоять внизу, но за моей спиной такая великолепная сцена. Всем желающим предлагают на нее забраться, и я не упущу эту возможность, - говорит один из поэтов и идет к стремянке.

Памятник табуретке в Центральном парке им. С. Бровцева 20 августа был популярен как никогда, ведь в этот день проходил одноименный фестиваль - «Табуретка». Любой желающий мог продекламировать стихотворение, в том числе и своего сочинения, вспомнить детство и встать на табуретку перед слушателями.

Гостей фестиваля ждали различные мастер-классы. Например, по росписи табуреток. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Пандемия заставила задуматься

Сам арт-объект появился в 2015 году благодаря жительнице города металлургов Оксане Китаевой, которая заявила свою идею на конкурс «Культурный след» и выиграла его. Появление трехметровой сцены навело на мысль о проведении поэтического фестиваля, и идею успешно реализовали. В 2022 году «Табуретку» провели уже в шестой раз, но теперь это не только день поэзии, но и фестиваль искусств. Новый формат мероприятие получило благодаря… пандемии: за два года организаторы продумали концепцию и решили, что надо раздвигать рамки.

- Наша компания поддерживает проекты, направленные на развитие территорий и городов присутствия. Очень важно, что проекты развиваются и прирастают все большими активностями. Вспомните, как начиналась «Табуретка»: сначала это был просто арт-объект, позже он прирос поэтическим фестивалем, а сегодня это поистине семейный фестиваль искусств. Нужны точки притяжения и праздники со смыслом. Мы внимательно наблюдаем за откликом, и в этом году он невероятный, - рассказывает руководитель проектов департамента общественных связей «Норникеля» Занда Буслова.

"Живописный бокс" стал одной из самых зрелищных площадок фестиваля. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

По словам президента фонда «Живая классика» и руководителя оргкомитета фестиваля Марины Смирновой, в этом году мероприятие организовали так, чтобы было интересно гостям любого возраста.

- Неизменной осталась только сама табуретка, - улыбается Марина Смирнова. – Сегодня в парке столько площадок, что даже я сама еще видела не все. Гости могут побыть в виртуальной реальности, выступить в роли известной картины, почитать стихи. В рамках фестиваля состоится премьера фильма «Дух сейда» - его снимали в Мончегорске, были экстремальные ночные съемки. Актеры пройдут по красной ковровой дорожке.

Артисты "Упсала-Цирка" сначала показали спектакль, а потом дали мастер-класс. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как все успеть?

Когда смотришь программу «Табуретки», глаза от обилия активностей действительно разбегаются. Важно было пройти центральный парк не один раз, чтобы не пропустить что-то действительно интересное. От центрального входа до озера Лумболка прошло шествие костюмов Елены Басовой, которые то ли сошли со страниц книги в духе Льюиса Кэрролла, то ли из снов. На тропинках парка гостей поджидали артисты, которые для каждого создавали уникальный перформанс.

Прямо среди деревьев был создан ринг, на котором боксировали спортсмены в белых защитных костюмах и с полотнами на груди и спине. Перчатки они окунали в краску и, нанося удары, таким образом создавали картины. Совместить спорт и искусство придумали художники с мировым именем Валерий и Наталья Черкашины.

- Мы долго жили в США, но потом стали искать самую крутую страну - и в 2017 году вернулись в Россию, - рассказывает Валера Черкашин. – В Москве мы стали заниматься здоровым образом жизни и темой спорта в искусстве. Я сам занимаюсь боксом и решил, что удары могут быть как удары кисти по холсту. Получаются абстрактные полотна - краска каждый раз по-разному ложится.

«Большие братья» влюбили в себя северян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Перед тем как приехать в Мончегорск, художник вспомнил интересный факт своей биографии. Оказывается, перед одной из своих командировок отец Валеры Черкашина дал ему табуретку, гвозди и молоток, чтобы занять мальчика и отвлечь от мыслей о разлуке. Несколько дней ребенок упорно забивал гвозди, и именно табуретка стала его первым арт-объектом.

- У вас на Севере удивительно красивая природа и невероятные люди! Чувствуется свобода, доброта местных жителей. Мы открыли для себя, что «Норникель» стал крупным спонсором искусства и культуры, а именно она показывает уровень развития городов. Те организации, которые помогают развитию культуры, помогают развитию страны.

Каждый мог попробовать оживить собой картину. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Новые идеи

Народными любимцами фестиваля стали артисты театра клоунады «Большие братья», который дал три представления и заставил мончегорцев искренне улыбаться.

- Мы рады, что от поэтического фестиваля организаторы пришли к хорошей театральной клоунаде. Поэзия многогранна! Мы свое вдохновение черпаем из творчества Даниила Хармса. Мы хотели бы отметить классного, невероятного зрителя в Мончегорске. Кстати, у нас есть заполярный след в творчестве – номер про арктического жука-изобретателя. Надеемся, что мы его вам привезем. Может, когда-нибудь здесь пройдет первый Арктический фестиваль уличного цирка, - мечтает участник «Больших братьев» Денис Васильев.

На фестивале «Табуретка» впервые прошла школа стендапа с участием представителей движения Амбарцумом Симоняном и Еленой Новиковой. После обучения на сцене выступили мончегорцы, которые шутили на местные темы. После продлевающего жизнь веселого концерта северяне и гости фестиваля смогли посетить творческий вечер заслуженного артиста РФ Сергея Селина, которого ласково называли Дукалисом, по имени культового персонажа «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей».

«Табуретка» из поэтического фестиваля стал фестивалем искусств. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Нам хотелось, чтобы фестиваль не был событием одного дня, а врос в ДНК города, чтобы жители были сопричастны празднику, чтобы «Табуретка» стала брендом Мончегорска и региона, - рассказала на старте фестиваля Занда Буслова.

По его завершении стало понятно: задумка удалась. После фестивального дня в городе металлургов продолжатся культурные начинания. Так, будет жить стендап-движение, фильм «Дух сейда», как планируют организаторы, поедет на кинофестиваль. А мончегорцы, успевшие на мероприятии попробовать различные творческие мастер-классы, поняли, что хотят больше искусства в своей жизни и готовы превратить его в хобби.

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