В дынях, привезенных в Петрозаводск, обнаружена дынная муха

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении. Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного 2 августа 2022 года в местах оптовой реализации плодоовощной продукции, расположенных в г. Петрозаводске, в трех партиях дынь (происхождение – Узбекистан) выявлен карантинный объект – дынная муха (Myiopardalis pardalina (Bigot)).

Наличие карантинного вредного организма в данных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.

Справочно:

Дынная муха (Myiopardalis pardalina (Bigot)) – двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур. Повреждает культурные растения из семейства тыквенные: дыню, арбуз, реже тыкву и огурец. Является карантинным вредным организмом, ограниченно распространенным на территории Евразийского экономического союза.

В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% – 100%.

В процессе жизнедеятельности насекомые повреждают мякоть и семена, что вызывает развитие гнили на поврежденных участках, мякоть плодов теряет упругость и начинает издавать неприятный запах.

Управление рекомендует быть внимательными при покупке и употреблении плодов дыни и арбуза, особенно в местах частной несанкционированной торговли.

При обнаружении признаков заражения продукции карантинными организмами обращаться в отдел фитосанитарного надзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу Североморского межрегионального управления Россельхознадзора по телефонам:

- в Республике Карелия - (88142) 56-61-38, 56-60-40, 56-60-90

- в Архангельской области – 8(8182) 20-11-42.